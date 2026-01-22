«Ένας κόσμος όπου μόνο η ισχύς μετρά είναι επικίνδυνος. Κατ’ αρχάς για τα μικρά κράτη και τις μεσαίες δυνάμεις, στη συνέχεια για τις μεγάλες», προειδοποίησε ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, σήμερα από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

«Η χώρα μου η Γερμανία υιοθέτησε αυτόν τον δρόμο στο παρελθόν (…) και οδήγησε τον κόσμο στην άβυσσο. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η μεγαλύτερή μας δύναμη είναι η ικανότητα οικοδόμησης συμπράξεων και συμμαχιών μεταξύ ισοτίμων», τόνισε.

Ο Γερμανός καγκελάριος χαιρέτισε το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την απειλή που θέτει η Ρωσία στην Αρκτική» και δεσμεύτηκε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα «προστατεύσουν από κοινού τη Δανία, τη Γροιλανδία και τον βορρά από την απειλή που θέτει η Ρωσία».

«Οι διαπραγματεύσεις για τη Γροιλανδία θα γίνουν με βάση τις αρχές «της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας» και θα έχουν ως στόχο «συμφωνία επί στενότερης συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων του μεγάλου Βορρά και πέραν αυτού», σημείωσε.

Germany's Chancellor Merz vows to protect Denmark and Greenland from Russia via NATO



Warns acquiring European territory by force would 🅱️e unacceptable



Says new tariffs would undermine transatlantic relations



Europe's response will be united, measured, and firm at Davos WEF pic.twitter.com/DVQMTyk4Iu January 22, 2026

Τόνισε πως η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να «υποχωρήσει από τις απειλές» για κατάληψη της Γροιλανδίας μέσω της βίας αποτελεί ένα βήμα σε «σωστή κατεύθυνση».

«Οποιαδήποτε απειλή για την απόκτηση ευρωπαϊκού εδάφους με τη βία θα ήταν απαράδεκτη», υπογράμμισε.

«Οι νέοι δασμοί θα υπονόμευαν επίσης τα θεμέλια των διατλαντικών σχέσεων», πρόσθεσε.

Ο Μερτς χαρακτήρισε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία «πιο ακραία έκφραση» μέχρι σήμερα μίας «νέας εποχής» στην διεθνή πολιτική.

«Η νέα αυτή εποχή διαμορφώνεται, επίσης, από την Κίνα, η οποία χάρη στην στρατηγική διορατικότητα ακολούθησε έναν δρόμο που την οδήγησε στις τάξεις των μεγάλων δυνάμεων», πρόσθεσε.

«Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως παγκόσμιου ηγέτη τίθεται υπό αμφισβήτηση», είπε ο καγκελάριος Μερτς εξηγώντας ότι η Ουάσινγκτον αντιδρά σε αυτό αναδιαμορφώνοντας ριζικά την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας.

Αλλάζοντας για λίγο τα αγγλικά, στα οποία εκφώνησε την ομιλία του, ο καγκελάριος της Γερμανίας δήλωσε στα γερμανικά: «Τα αυταρχικά καθεστώτα είχαν υπηκόους, οι δημοκρατίες εταίρους και αξιόπιστούς φίλους». Θα εργαστούμε με επιμονή ώστε όλα αυτά να μην ξεχαστούν».

Στην συνέχεια, και πάλι στα αγγλικά, κάλεσε «τους Ευρωπαίους και τους εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες» να προχωρήσουν προς τα εμπρός.

Και απευθυνόμενος ειδικά στους «ευρωπαίους φίλους», ζήτησε «μαζικές επενδύσεις στις αμυντικές ικανότητες και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας».

Η Γερμανία επιθυμεί έναν «ρόλο κλειδί» στην προστασία μίας παγκόσμιας τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες, κατέληξε.

