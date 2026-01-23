Δραματικό τέλος είχε η καταδίωξη κλέφτη αυτοκινήτων από αστυνομικούς στην πόλη Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια καθώς κατέληξε με τον δράστη νεκρό αφού τον πάτησε περιπολικό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από την καταδίωξη, ο άνδρας που αρχικά έκλεψε ένα όχημα από έκθεση αυτοκινήτων, προσπάθησε να «καταλάβει» και περιπολικό.

Όταν, όμως, διαπίστωσε ότι το περιπολικό δεν είχε κλειδιά, επιχείρησε να διαφύγει πεζός και τότε ένα περιπολικό έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

🚨#BreakingNews – ❗️This video may be disturbing to some❗️ Dramatic Video out of #SanJose from yesterday afternoon, where an Officer was shot and wounded, and a suspect was killed, during a violent crime spree. pic.twitter.com/DffR3oWdo5 — CodeThreeNews (@CodeThreeNews) January 22, 2026

Σε άλλα βίντεο έχουν καταγραφεί οι πυροβολισμοί που αντάλλαξε ο υπό καταδίωξη άνδρας με τους αστυνομικούς, με έναν εξ αυτών να τραυματίζεται στο κεφάλι, να υποβάλλεται σε χειρουργείο και τελικά να παίρνει εξιτήριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο κλέφτης που έχασε τη ζωή του ήταν ο 30χρονος Μοχάμεντ Χουσεΐν, ο οποίος μετά την κλοπή του αυτοκινήτου στις 17 Ιανουαρίου, διέπραξε και άλλες ένοπλες ληστείες πριν να εντοπιστεί την Τετάρτη.

protothema.gr