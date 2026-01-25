Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου poweroutage.us, ο οποίος παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις διακοπές ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πολιτείες Μισισίπι, Λουιζιάνα και Τέξας είναι μεταξύ αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ σε όλη τη χώρα περισσότερα από 618.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο αυτό.

Περισσότεροι από το μισό πληθυσμό των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας μιας από τις χειρότερες χειμερινές καταιγίδες που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια. Το σαββατοκύριακο η καταιγίδα αναμενόταν ότι θα εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.000 χιλιομέτρων, από το Νέο Μεξικό στα νοτιοδυτικά μέχρι το Μέιν στα βορειοανατολικά.

Ακραία χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη

Σκηνικό που παραπέμπει ευθέως σε ταινία καταστροφής εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη, καθώς η πόλη μπαίνει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ενόψει μιας άκρως επικίνδυνης χιονοθύελλας που απειλεί να παραλύσει τα πάντα.

Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς και με τη νοοτροπία ότι «έρχεται το τέλος του κόσμου».

Τα ράφια των σούπερ μάρκετ αδειάζουν εντυπωσιακά, με τρόφιμα μακράς διάρκειας, νερό και είδη πρώτης ανάγκης να εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες, καθώς χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν ό,τι θεωρούν απαραίτητο για μέρες αποκλεισμού.Την ίδια στιγμή, η εικόνα στους δρόμους είναι αποκαλυπτική.

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ μοιάζει να έχει πατήσει φρένο. Κεντρικές λεωφόροι με ελάχιστη κίνηση, πεζοδρόμια άδεια, καταστήματα με κατεβασμένα ρολά και μια αίσθηση παγωμένης αναμονής να αιωρείται πάνω από τους ουρανοξύστες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν στο απολύτως απαραίτητο τις μετακινήσεις τους, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε προληπτικό κλείσιμο. Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα και ειδικά το TikTok έχουν κατακλυστεί από βίντεο που καταγράφουν τον πυρετό προετοιμασίας.

Από αυτοσχέδιες λύσεις για θέρμανση και αποθήκευση τροφίμων μέχρι απίθανες πατέντες για την προστασία σπιτιών και αυτοκινήτων από το χιόνι και τον πάγο, οι χρήστες δείχνουν πώς οργανώνονται για τις δύσκολες ώρες που έρχονται. Άλλοι με σοβαρότητα, άλλοι με χιούμορ, όλοι όμως με κοινό παρονομαστή τον φόβο του ακραίου καιρικού φαινομένου.

Σε αυτό το κλίμα, καθοριστικό ρόλο παίζει και η επίσημη ενημέρωση των Αρχών. Ο δήμαρχος της πόλης, Ζοραρ Μομντανι απηύθυνε δημόσιο μήνυμα προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Τόνισε ότι ο δήμος βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με εκχιονιστικά μηχανήματα, συνεργεία και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης σε επιφυλακή, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η ατομική ευθύνη είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων και προβλημάτων.

Στο έλεος της χειμερινής καταιγίδας οι ΗΠΑ – Ακυρώσεις πτήσεων και άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ λόγω των πολικών θερμοκρασιών

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να πλήξει σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, αφού προκάλεσε έντονες χιονοπτώσεις στα κεντρικά, απειλώντας εκατομμύρια Αμερικανούς με διακοπή ρεύματος και το δίκτυο μεταφορών με παράλυση λόγω των πολικών θερμοκρασιών.

⚠️ Hazardous ice conditions in Atlanta including the airport with freezing rain falling moderating. Temperatures 28°F to 32°F with stronger wedge than modeled. pic.twitter.com/FmpRI2Q9k0 — Ryan Maue (@RyanMaue) January 25, 2026

Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, 20 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 14.800 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.

Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν σήμερα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Μέσα στην ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

Heavy snowfall, sleet and freezing rain are threatening nearly 180 million people, more than half of the entire US population, as a major winter storm pummels much of central and eastern half of the country. https://t.co/Cje4mZLdev pic.twitter.com/tX0gfeEjwX — DW News (@dwnews) January 25, 2026

Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου.

Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.

Καθώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας υπέστη γενικευμένη βλάβη κατά την τελευταία μεγάλη χειμερινή καταιγίδα το 2021, οι αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο θα αντέξει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

@realDonaldTrump

Donald J. Trump – Jan 24 2026, 4:42 PM ET



I have just approved Emergency Declarations for Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana, and West Virginia. … pic.twitter.com/LLGO9wemNe — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 24, 2026

