Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ναυάγιο φέρι που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας τοπική ώρα στις Φιλιππίνες, με τις αρχές να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 342 άτομα.

Περί το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχαν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, 316 άνθρωποι είχαν διασωθεί και συνέχιζαν να αγνοούνται άλλοι τουλάχιστον 28, ανέφερε αξιωματικός του λιμενικού, ο Ρόμελ Ντούα. Σε ανακοίνωσή του το λιμενικό διαβεβαίωσε πως το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συμβαίνει συχνά στις Φιλιππίνες.

TINGNAN: Pitong pasahero ng lumubog na barkong MV Trisha Kerstin 3 ang nailigtas ng Philippine Coast Guard sa nagpapatuloy ang rescue operation.



Ang barko ay patungong Jolo, Sulu nang mangyari ang trahedya sa bahagi ng Pilas Island, Basilan, kaninang madaling araw, Lunes, Enero… pic.twitter.com/9BelNNhimD January 25, 2026

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λιμενικό εικονίζει επιζώντες καθώς ανασύρονται από το νερό και καθώς τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε άλλο οπτικό υλικό, που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς κραυγές ναυαγών που ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια μέσα στο σκοτάδι.

Νωρίτερα η Αρσίνα Λάτζα Καχίνγκ Νάνο, δήμαρχος κοινότητας κοντά στον τόπο της τραγωδίας, είχε ανακοινώσει ότι οι θάνατοι που έχουν επιβεβαιωθεί ανέρχονται σε οκτώ. Η ίδια έκανε γνωστή την πληροφορία μέσω ανάρτησής της στο Facebook, αναφερόμενη στο ναυάγιο του φέρι M V Trisha Kerstin 3, το οποίο έπλεε με προορισμό τη νήσο Σούλου.

Δεκάδες διασωθέντες και αγωνία για αγνοούμενους

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τουλάχιστον 316 άνθρωποι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

BREAKING: Ferry Trisha Kerstin 3 with over 350 on board sinks near Basilan, southern Philippines pic.twitter.com/YO4H8Yn9Us — Rapid Report (@RapidReport2025) January 25, 2026

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ως πριν από κάποια ώρα είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο 18 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το φέρι εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, στη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

Η νήσος Μπασίλαν, όπου επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις δυο τοποθεσίες.

Ελλιπώς συντηρημένα και σπανίως υποβαλλόμενα σε ελέγχους, τα φέρει συγκαταλέγονται στα βασικά μέσα μεταφοράς στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, το οποίο μετρά πάνω από 1.700 νησιά, μεγάλα και μικρά. Τα πορθμεία αυτά χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι κι είναι κοινό μυστικό πως πολύ συχνά μεταφέρουν υπερβολικά μεγάλα φορτία.

Την 21η Δεκεμβρίου 1987, το πορθμείο Dona Paz συγκρούστηκε με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο· το τρομακτικό ναυτικό δυστύχημα εκείνο είχε απολογισμό θυμάτων που ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς. Επρόκειτο για τη χειρότερη ναυτική τραγωδία στην ιστορία σε καιρό ειρήνης.

Πιο πρόσφατα, το 2015, το Kim Nirvana αναποδογύρισε λίγη ώρα μετά τον απόπλου του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 61 άνθρωποι στις κεντρικές Φιλιππίνες. Το ναυάγιο του φέρι, που μετέφερε τόνους τσιμέντου, ρυζιού και σιτηρών, κατά τα φαινόμενα οφειλόταν στο ότι μετέφερε υπερβολικά μεγάλο φορτίο.

Και το 2023, πυρκαγιά στο φέρι Lady Mary Joy 3, το οποίο συνέδεε επίσης την πόλη Σαμποάνγκα με τη Χολό, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 30 επιβαίνοντες.

protothema.gr