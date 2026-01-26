Την περασμένη εβδομάδα, μια σειρά εικόνων από τη Μινεάπολη εξαπλώθηκαν αστραπιαία στα κοινωνικά δίκτυα και στο επίκεντρο βρέθηκε ο Γκρεγκ Μποβίνο, διοικητής της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE).

Ο Μποβίνο εθεάθη να κινείται στους χιονισμένους δρόμους της πόλης, περιβαλλόμενος από ομοσπονδιακούς πράκτορες, φωνάζοντας διαταγές σε διαδηλωτές, εν μέσω κοινωνικής και πολιτικής έντασης για τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου διαδηλωτή από πράκτορα της ICE. Δεν ήταν, όμως, μόνο όλα όσα έκανε που προκάλεσαν αντιδράσεις -λόγω του στρατιωτικού του ύφους και της τρομακτικής αποφασιστικότητας στο βλέμμα του- ήταν και η εικόνα του.

Σάλος στο διαδίκτυο με τον «αξιωματικό των SS» στην Μινεάπολη

Το ελαιόχρωμο, διπλόκουμπο μάλλινο παλτό με επωμίδες, μεταλλικά κουμπιά και αυστηρή γραμμή πυροδότησε έναν καταιγισμό σχολίων. Στο Διαδίκτυο χαρακτηρίστηκε «ναζιστικό», ενώ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, σχολίασε σκωπτικά: «Πλέον δεν κρύβονται καν…».

Οι συγκρίσεις με στολές αξιωματικών των SS, όσο υπερβολικές κι αν ακούγονται, δεν εμφανίστηκαν τυχαία. Έχει χτίσει συστηματικά μια δημόσια εικόνα αυταρχικού διοικητή που παραπέμπει σε άλλες πιο σκοτεινές εποχές. Κοντοκουρεμένο μαλλί, επιτηδευμένη αυστηρότητα, έντονη παρουσία στα social media και βίντεο που θυμίζουν στρατιωτικά τρέιλερ του Χόλιγουντ.

Οι επικριτές του τον παρουσιάζουν ως άνθρωπο που απολαμβάνει τον ρόλο του σκληρού εκτελεστή, επιδιώκοντας την αναγνώριση του Λευκού Οίκου και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατάγεται από οικογένεια Ιταλών μεταναστών

Ο 55χρονος διοικητής της ICE κατάγεται από μια οικογένεια Ιταλών μεταναστών που έφτασαν στη χώρα στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ο Μποβίνο από 2020, ως επικεφαλής της Συνοριακής Περιπόλου στον τομέα El Centro της Καλιφόρνιας, ταυτίστηκε με το σκληρό πρόσωπο της συνοριακής καταστολής. Έγινε γνωστός για θεαματικές και ακραίες ενέργειες με επιδρομές, περιπολίες με άλογα σε δημόσια πάρκα, χρήση χημικών, ακόμα και μια θεατρική βουτιά σε κανάλι για να «αποδείξει» πόσο επικίνδυνα είναι τα ρεύματα για τους μετανάστες.

Ο έντονος ζήλος του τον έφερε στο προσκήνιο, όμως το 2023 τέθηκε προσωρινά εκτός υπηρεσίας. Τότε οι Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι τον στοχοποίησε, ως αντίποινα για τις αιχμηρές του δηλώσεις σχετικά με τα σύνορα. Το Associated Press, ωστόσο, υποστηρίζει πως η απομάκρυνσή του συνδέθηκε με ανάρτηση φωτογραφίας στην οποία ο ίδιος ποζάρει κρατώντας τουφέκι.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της ICE σε πόλεις όπως το Σικάγο, το Λος Άντζελες, το Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα και η Νέα Ορλεάνη. Σταδιακά καλλιέργησε τη φήμη αμείλικτου διώκτη των μεταναστών.

Η γενικότερη εικόνα που εκπέμπεται είναι πως ο Μποβίνο επιχειρεί να ενισχύσει την αξιοπιστία του στα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ, με απώτερο στόχο να αναδειχθεί στον απόλυτο επικεφαλής της Συνοριακής Περιπόλου.

Το «στρατιωτικό» παλτό και το μήνυμα

Ωστόσο, προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για την εμφάνιση του «μποστάρη» της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, το στρατιωτικού τύπου παλτό δεν αποτελεί προϊόν της ναζιστικής ενδυμασίας, επισημαίνει το Politico. Αυτού του τύπου παλτό ανήκουν σε μια ευρύτερη στρατιωτική παράδοση του 19ου αιώνα, πολύ πριν από την χρήση τους από τους Ναζί, ενώ οι σύμμαχοι τα φορούσαν επίσης την ίδια περίοδο.

Ωστόσο όπως επισημαίνει το διεθνές ΜΜΕ, το παλτό του Μποβίνο λειτουργεί ως σύμβολο -όχι του ναζισμού, αλλά της ολοένα αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης της επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιστορία της ICE ακολουθεί μια τέτοια πορεία. Στη δεκαετία του 1950, οι πράκτορες εμφανίζονταν με στολές που παρέπεμπαν στην πολιτική εξουσία. Καλοσιδερωμένα παντελόνια, γραβάτες, καπέλα με γείσο. Με την πάροδο των δεκαετιών και τη μετατροπή της μετανάστευσης σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας, η εικόνα αυτή άλλαξε. Η ίδρυση της ICE το 2002, στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, θεσμοθέτησε τη στρατιωτικοποίηση.

Σήμερα, βαλλιστικά κράνη, αλεξίσφαιρα γιλέκα, παντελόνια cargo και κουκούλες αντικαθιστούν τα κοστούμια.Τα μοτίβα καμουφλάζ, ακατάλληλα για αστικό περιβάλλον, μεταφέρουν την αισθητική του πολέμου στους δρόμους των πόλεων.

