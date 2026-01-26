Καθοριστικό ρόλο στις απώλειες του πολέμου στην Ουκρανία διαδραματίζουν πλέον τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Λετονίας (SAB), τα drones ευθύνονται για το 70% έως 80% των τραυματισμών και των θανάτων τόσο στις ουκρανικές όσο και στις ρωσικές δυνάμεις.

Στην έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, οι συντάκτες σημειώνουν ότι η εκτεταμένη χρήση drones «καθιστά τον πόλεμο πιο δυναμικό σε τακτικό επίπεδο, αλλά μειώνει τις πιθανότητες οποιασδήποτε πλευράς να επιτύχει στρατηγική ανατροπή». Όπως επισημαίνεται, η τεχνολογία αυτή ευνοεί τις συνεχείς, μικρής κλίμακας επιχειρήσεις, χωρίς όμως να οδηγεί σε αποφασιστική καμπή στο μέτωπο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι συγγραφείς της έκθεσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι καθοριστικοί παράγοντες για την τελική έκβαση του πολέμου δεν βρίσκονται πλέον στο πεδίο της μάχης, αλλά στη δυτική στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Η λετονική υπηρεσία πληροφοριών αποκαλύπτει επίσης ότι η Ρωσία σχεδιάζει την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής drones στη γειτονική Λευκορωσία, με ετήσια δυναμικότητα έως και 100.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που, εφόσον υλοποιηθεί, θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες της Μόσχας στον συγκεκριμένο τομέα.

Τα drones είχαν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ήδη από τις πρώτες φάσεις του πολέμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απόκρουση της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Atlantic Council, από τα τέλη του 2024 και μετά, το «ισοζύγιο» του πολέμου των drones έχει αρχίσει να μετατοπίζεται υπέρ της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα προσαρμόστηκε ταχύτερα στη νέα τεχνολογία και στις τακτικές χρήσης της.

Την ίδια τάση επιβεβαιώνουν και δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο εκστρατεία στρατολόγησης σε ρωσικά πανεπιστήμια, αναζητώντας φοιτητές με γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η έκθεση της SAB αναφέρεται, τέλος, και στα περιστατικά παρεμβολών και εισβολών drones που καταγράφηκαν πέρυσι κοντά σε κρίσιμες υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. Όπως σημειώνεται, ανεξαρτήτως του αν οι επιθέσεις αυτές συνδέονταν άμεσα με τη Ρωσία, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ευνοϊκό για τη Μόσχα, καθώς ενίσχυσαν το αίσθημα ανασφάλειας και αποκάλυψαν τρωτά σημεία στην ευρωπαϊκή άμυνα.

