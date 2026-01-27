«Είμαστε κι εμείς θύματα» υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constel, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, αποδίδοντας την ευθύνη για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς στο προσωπικό του καταστήματος στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 116 τραυματίστηκαν σοβαρά. Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους ιδιοκτήτες να τελούν υπό δικαστική επιτήρηση.

Σύμφωνα με τo Leparisien.fr, οι δυο ιδιοκτήτες, ηλικίας 49 και 40 ετών αντίστοιχα, υποστηρίζουν ότι το προσωπικό τους, και συγκεκριμένα η 24χρονη σερβιτόρα Σιάν Πανίν, που επίσης πέθανε στην μοιραία πυρκαγιά, είναι υπεύθυνοι για την τραγωδία, καθώς όπως λένε με δική της πρωτοβουλία έγινε το σόου με τις σαμπάνιες που σπινθήριζαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα και οι δύο υποστηρίζουν ότι είναι κι εκείνοι θύματα, σε μικρότερο βαθμό.

Προκάλεσε το ατύχημα

Η Σιάν Πανίν, η οποία πέθανε στην πυρκαγιά, φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα, καθώς είχε ανέβει στους ώμους ενός συναδέλφου ενώ κρατούσε μπουκάλια σαμπάνιας με σπινθήρες. Οι Μορέτι υποστηρίζουν ότι δεν είχαν προβλέψει τον κίνδυνο, ενώ η Τζέσικα Μορέτι φέρεται να κατέθεσε ότι η Πανιν εκτέλεσε το «σόου» με δική της πρωτοβουλία.

«Αν πίστευα ότι υπήρχε ο παραμικρός κίνδυνος, θα το είχα απαγορεύσει. Στα δέκα χρόνια που διευθύνω την επιχείρηση, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος κίνδυνος», επισήμανε από την πλευρά του ο Moretti.

Η οικογένεια της Σιάν, επίσης Γαλλίδας υπηκόου, είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των Μορέτι, και υποστηρίζονται από μάρτυρες που επέζησαν από την πυρκαγιά.

Αντίθετα, η οικογένεια της Πανίν, καθώς και επιζώντες από την τραγωδία, αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Τζέσικα Μορέτι είχε στείλει την Πανίν να κάνει την ενέργεια, χρησιμοποιώντας κράνος που της παραχώρησε η εταιρεία πολύ γνωστής μάρκας σαμπάνιας.

Επιπλέον, η έλλειψη εκπαίδευσης πυρασφάλειας είναι ένα από τα σημεία που τίθεται υπό αμφισβήτηση στην έρευνα, καθώς οι υπάλληλοι φαίνεται να μην είχαν ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες εκκένωσης ή τη χρήση πυροσβεστήρων. Οι Μορέτι παραδέχτηκαν ότι υπήρξε έλλειψη εκπαίδευσης, αλλά υποστηρίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοι ενημερώθηκαν για τις βασικές διαδικασίες ασφάλειας όταν τους έγινε επίδειξη των εγκαταστάσεων.

Καμία εκπαίδευση, μόνο ενημέρωση

Όπως είπαν, δεν υπήρξε συγκεκριμένη εκπαίδευση, αλλά ενημέρωση των εργαζομένων για τα βήματα που έπρεπε να κάνουν σε περίπτωση πυρκαγιάς όταν τους ξεναγούσαν στις εγκαταστάσεις.

«Εκκενώστε το μαγαζί από τους πελάτες, ενεργοποιήστε τον συναγερμό και καλέστε την πυροσβεστική υπηρεσία», είπε στην κατάθεσή του ο Ζακ Μορέτι για την εκπαίδευση και τις οδηγίες που είχαν οι υπάλληλοι του Le Constel, προσθέτοντας: «Και φυσικά, αν υπάρχει χρόνος, είχαν την οδηγία να χρησιμοποιήσουν τους πυροσβεστήρες για να σβήσουν πιθανή φωτιά».

Όταν ενημερώθηκε ότι ένας εργαζόμενος, που αναφέρεται μόνο ως L, είχε πει στην έρευνα ότι δεν είχε ιδέα πού φυλάσσονταν οι πυροσβεστήρες, ο 49χρονος ιδιοκτήτης απάντησε: «Το προσωπικό έχει αρκετές βάρδιες και ίσως ξέχασα να δώσω αυτή την πληροφορία στον L, αλλά επρόκειτο να μεταβιβαστεί κάποια στιγμή. Ίσως ξέχασα».

Κατηγόρησαν άλλον για το κλείδωμα της πόρτας διαφυγής

Και οι δύο ιδιοκτήτες κατηγόρησαν, επίσης, ένα μέλος του προσωπικού για το κλείδωμα μιας πόρτας διαφυγής στο υπόγειο.

Σημειώνεται ότι η Σιάν Πανίν ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν νεκροί από εισπνοή καπνού πίσω από την πόρτα, αφού τελικά άνοιξε διά της βίας.

Οι Μορέτι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πρόκληση πυρκαγιάς, αρνούνται οποιαδήποτε παράβαση και υποστηρίζουν ότι είναι επίσης θύματα της τραγωδίας, αν και όχι στον ίδιο βαθμό. Η αστυνομία τους παρακολουθεί συνεχώς, ενώ τους έχει επιβληθεί περιορισμός στην ελευθερία τους και τους έχει κατασχεθεί το διαβατήριό τους.

Η έρευνα για την πυρκαγιά συνεχίζεται, ενώ οι υπεύθυνοι αναμένουν τη δίκη τους για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

protothema.gr