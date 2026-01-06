Εκεί όπου νέοι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να υποδεχθούν το 2026 με μουσική, γέλια και σαμπάνια, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξέσπασε μια φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, μετατρέποντας τη γιορτή σε πύρινη παγίδα θανάτου. Σαράντα άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 119 τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν θαμώνες, αλλά και προσωπικό του καταστήματος, κουνούσαν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά, γράφει η Daily Mail. Οι σπίθες φέρεται να έφτασαν στην οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με ηχομονωτικό υλικό που ενδέχεται να μην πληρούσε τις προδιαγραφές πυρασφάλειας. Η ανάφλεξη ήταν σχεδόν ακαριαία.

Μάρτυρες περιγράφουν ότι μέσα σε δευτερόλεπτα ο χώρος γέμισε καπνό και φωτιά, με τον πανικό να κυριαρχεί και τις εξόδους να αποδεικνύονται ανεπαρκείς ή απροσπέλαστες.

Από τους σαράντα νεκρούς, οι είκοσι έξι ήταν ηλικίας μόλις 14 έως 18 ετών. Προέρχονταν από επτά διαφορετικές χώρες, γεγονός που μετέτρεψε την τραγωδία σε διεθνές πένθος. Ορισμένα από τα θύματα ήταν καμένα πέρα από κάθε αναγνώριση και ταυτοποιήθηκαν αποκλειστικά μέσω ανάλυσης DNA, διαδικασία που καθυστέρησε ημέρες και κράτησε δεκάδες οικογένειες σε βασανιστική αναμονή.

Τα θύματα, νέα παιδιά

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν δέκα Ελβετοί άνδρες ηλικίας από 16 έως 31 ετών, έντεκα Ελβετές γυναίκες ηλικίας 14 έως 24 ετών, μία 24χρονη γυναίκα με διπλή ελβετική και γαλλική υπηκοότητα, τρεις Ιταλοί έφηβοι 16 ετών και δύο Ιταλίδες ηλικίας 15 και 16 ετών, καθώς και πέντε Γάλλοι άνδρες ηλικίας από 14 έως 39 ετών. Αναγνωρίστηκαν επίσης δύο Γαλλίδες ηλικίας 26 και 33 ετών, ένα 15χρονο κορίτσι με βρετανική, γαλλική και ισραηλινή υπηκοότητα, ένας 16χρονος Ιταλός με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, μία 17χρονη Βελγίδα, μία 22χρονη Πορτογαλίδα και ένας 18χρονος Τούρκος.

Η Αλίκη Καλλέργη

Δυστυχώς, σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο η επιβεβαίωση του θανάτου της 15χρονης Ελληνοελβετίδας Αλίκης Καλλέργη. Η οικογένειά της την αναζητούσε αγωνιωδώς μετά τη φωτιά, με τον αδελφό της Ρομέν να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μέσω διαδικτύου.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε τελικά τον θάνατό της, ενώ ο πατέρας της, Αντώνης Καλλέργης, αποχαιρέτησε την κόρη του με μια συγκλονιστική ανάρτηση που απεικόνιζε έναν άγγελο με το όνομα «Αλίς».

Ο Giovanni Tamburi

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο 16χρονος Giovanni Tamburi από τη Μπολόνια, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο ελβετικό θέρετρο για διακοπές με τον πατέρα του. Μαθητής Λυκείου πήγε στο Le Constellation μετά από δείπνο με φίλους και δεν επέστρεψε ποτέ. Προχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε τελετή μνήμης για τον Tamburi σε εκκλησία στη Μπολόνια, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, όπου συγκλονισμένοι συμμαθητές του τον θυμήθηκαν.

Μια συμμαθήτριά του δήλωσε στην εφημερίδα: «Από τα γεγονότα είναι σαφές ότι δεν είχε καμία δυνατότητα διαφυγής. Και είναι οδυνηρό να διαβάζω τις εικασίες των ενηλίκων, που αυτές τις μέρες μιλούν για την επιπολαιότητα των νέων». Ο πρώην καθηγητής θρησκευτικών του, Don Vincenzo Passarelli, πρόσθεσε: «Ως άνθρωπος της πίστης, είμαι σίγουρος ότι βρίσκεται στον παράδεισο, αλλά είναι σπαρακτικό για όσους έμειναν πίσω, τους γονείς, τους φίλους».

Ο Achille Barosi, 16 ετών, επέστρεψε στο Le Constellation την Πρωτοχρονιά, αφού είχε φύγει χωρίς το κινητό του και το μπουφάν του. Λίγα λεπτά αργότερα, ξέσπασε η φωτιά και ο έφηβος από το Μιλάνο επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι ήταν μεταξύ των νεκρών. Ο ξάδελφός του, Edoardo Sparacino, δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA: «Μίλησα με τους φίλους του Achille που ήταν εκεί και μου είπαν ότι ο ξάδελφός μου είχε επιστρέψει στο κλαμπ για λίγο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά».

Ο 17χρονος Tristan Pidoux, ο 16χρονος Arthur Brodard και ο 16χρονος Riccardo Minghetti συγκαταλέγονται επίσης στους νεκρούς, με τις οικογένειές τους να ζουν ώρες αγωνίας μέχρι να επιβεβαιωθεί το χειρότερο.

Η Chiara Costanzo, 16 ετών από το Μιλάνο, η Sofia Prosperi, 15 ετών, μεγαλωμένη στο ελβετικό καντόνι Tιτσίνο, και η 15χρονη Charlotte Niddam, με τριπλή υπηκοότητα, ήταν κορίτσια με όνειρα και φιλοδοξίες, που χάθηκαν πριν καν προλάβουν να ενηλικιωθούν. Οι φίλοι τους τις αποχαιρέτησαν με μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας την αδυναμία τους να κατανοήσουν το μέγεθος της απώλειας.

Ο Benjamin Johnson

Ξεχωριστή θέση στην τραγωδία κατέχει η ιστορία του 18χρονου πυγμάχου Benjamin Johnson. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν η φωτιά εξαπλώθηκε, ο νεαρός προσπάθησε να σώσει τη φίλη του, οδηγώντας την προς την έξοδο. Εκείνη κατάφερε να επιβιώσει, εκείνος όμως όχι. Η Ελβετική Ομοσπονδία Πυγμαχίας τον χαρακτήρισε ήρωα, μιλώντας για μια πράξη απόλυτου αλτρουισμού.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο 17χρονος Emanuele Galeppini, ανερχόμενος γκολφέρ διεθνούς επιπέδου, τον οποίο η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ αποχαιρέτησε ως έναν αθλητή που ενσάρκωνε το πάθος και τις αξίες του αθλητισμού.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Καταγγελίες για μη πρόσβαση σε πυροσβεστήρες

Τα βλέμματα τώρα πέφτουν πάνω στους ιδιοκτήτες του Le Constellation, Jacques και Jessica Moretti, οι οποίοι ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη και εμπρησμό λόγω αμέλειας.

Πρώην εργαζόμενοι του καταστήματος κατήγγειλαν ότι οι πυροσβεστήρες φυλάσσονταν σε κλειδωμένο δωμάτιο και ότι η έξοδος κινδύνου ήταν συχνά κλειδωμένη.

Άλλοι ανέφεραν πως το προσωπικό ενθαρρυνόταν να χρησιμοποιεί βεγγαλικά για εντυπωσιασμό των πελατών, παρά τους προφανείς κινδύνους.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει οργή στην ελβετική κοινωνία και όχι μόνο. Στην Ιταλία, η οποία θρηνεί έξι πολίτες της, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέο Σαλβίνι δήλωσε ότι «στην πολιτισμένη Ελβετία, οι πύλες των φυλακών θα πρέπει να ανοίξουν για αρκετούς ανθρώπους».

