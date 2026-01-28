Πολλοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ, αργά το βράδυ της Τρίτης, στις γαλλικές Άλπεις, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Κύπρου) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.

🇫🇷 COURCHEVEL INCENDIE DE L'HÔTEL DES GRANDES ALPES.

270 personnes ont dû être évacuées en tout, avec également celles présentes dans l'hôtel Lana. 115 pompiers sont mobilisés.

Le feu s'est déclaré au niveau de la toiture de cet établissement 5 étoiles. La centaine de personnes… pic.twitter.com/3ezEZfHXB0 January 28, 2026

Αξιωματούχοι είπαν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

protothema.gr