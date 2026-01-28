Η τραγωδία συνεχίζεται για τον ΠΑΟΚ καθώς ένας 55χρονος φίλαθλος στη Λάρισα πέθανε προδομένος από την καρδιά του, μόλις έμαθε για το φρικτό δυστύχημα στη Ρουμανία όπου εφτά νέοι οπαδοί έχασαν τη ζωή τους.

Το μεσημέρι της Τρίτης επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.

Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.

protothema.gr