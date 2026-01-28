Σε σταθερή κατάσταση, που δεν εμπνέει ανησυχία, νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα την Τρίτη στη Ρουμανία, αναφέρει ο διευθυντής του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα.

Σε δηλώσεις του στο Mega ο Ντορέλ Σαντέσκ είπε ότι από τους τρεις τραυματίες, από τους οποίους ο ένας είναι πιο σοβαρά και βρίσκεται στη ΜΕΘ με πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξήγησε ότι ο οπαδός που είναι στη ΜΕΘ είναι σταθεροποιημένος και όχι σε καταστολή. Δεν έχει διασωληνωθεί, του χορηγείται όμως λίγο οξυγόνο από τη μάσκα.

Οι άλλοι δύο δεν έχουν τραύματα που εμπνέουν ανησυχία. Ένας είναι τραυματισμένος στη λεκάνη και ο άλλος έχει κακώσεις στην σπονδυλική στήλη.

Σε ερώτημα για το αν θα συνεχιστεί η θεραπεία τους στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του νοσοκομείου είπε ότι αυτό θα το κρίνουν οι γιατροί σήμερα Τετάρτη. Η θεραπεία θα μπορούσε να συνεχιστεί στη Ρουμανία, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί αν θα επιβαρυνθεί η κατάστασή τους από το ταξίδι.

Στη Τιμισορά έφτασε η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, που ήδη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

