Οποιαδήποτε συνάντηση Πούτιν –Ζελένσκι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ θέτοντας τους όρους της Μόσχας και απαντώντας στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δήλωσε έτοιμος για μια συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ουσακόφ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι η Μόσχα δεν έχει αποκλείσει μία τέτοια συνάντηση και ότι εάν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση, μπορεί να έρθει στη Μόσχα και η προσωπική του ασφάλεια θα είναι εγγυημένη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία κάνει την πρόταση για μια συνάντηση των δύο ηγετών στην Μόσχα, πρόταση που ο Ζελέσνκι απέρριψε πέρυσι, προτείνοντας να έρθει ο Πούτιν στο Κίεβο.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε το Σάββατο στον ιστότοπο Axios, ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν βρίσκονται «πολύ κοντά» σε μια συνάντηση μετά την μεσολάβηση της Ουάσιγκτον στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Αμπού Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι έτοιμος για συνάντηση με τον Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ακανθώδη ζητήματα απευθείας με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος, όπως διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να υπάρξει διευθέτηση δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σιμπίχα σε δηλώσεις του στον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ευρωπαϊκή Αλήθεια».

Αναφερόταν στο εδαφικό και την τύχη του κατεχόμενου από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Ο κ. Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον κ. Πούτιν για να επιλυθούν όσα ζητήματα εκκρεμούν, διαβεβαίωσε ο κ. Σιμπίχα.

