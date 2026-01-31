Η κυβέρνηση Τραμπ γνωστοποίησε την Παρασκευή την έγκριση της πώλησης 30 επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache, μαζί με συναφές στρατιωτικό υλικό και υπηρεσίες, προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ αποτελεί τον στενότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή.

Το συνολικό κόστος της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία έρχεται με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.

protothema.gr