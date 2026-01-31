Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο (07:00 ώρα Κύπρου) σε κατάσταση μερικής δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς δεν έχει εγκριθεί πλήρης προϋπολογισμός για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Υπάρχουν όμως ελπίδες για άμεση άρση της κατάστασης, καθώς αναμένεται ψηφοφορία στο Κογκρέσο τη Δευτέρα που θα μπορούσε να τερματίσει το «shutdown».

Τρεις μήνες μετά το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, η νέα μερική δημοσιονομική παράλυση απορρέει από τη διαφωνία των Δημοκρατικών να εγκρίνουν την χρηματοδότηση του DHS χωρίς πρόσθετους περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας αστυνόμευσης μετανάστευσης (ICE). Οι Δημοκρατικοί ζητούν μεταρρυθμίσεις μετά από πρόσφατους θανάτους δύο πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, γεγονότα που έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και πολιτική πίεση.

Την ίδια ώρα η αμερικανική Γερουσία έχει ήδη υιοθετήσει προσωρινό σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο ενδέχεται να επιτρέψει στη δημοσιονομική παράλυση να είναι σύντομη, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει το συγκεκριμένο σχέδιο στις αρχές της εβδομάδας για να τερματιστεί η κατάσταση.

Ως εκ τούτου οι συνέπειες αναμένεται να είναι λίγες, καθώς η μερική δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους μπορεί να διαρκέσει μόνον ένα σαββατοκύριακο, χωρίς να τεθούν σε τεχνική ανεργία πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε υπόμνημά του, το Γραφείο Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου ζήτησε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στα διάφορα υπουργεία να καταρτίσουν ένα σχέδιο για δημοσιονομική παράλυση, δηλώνοντας ωστόσο ότι «ελπίζει» πως αυτή θα «είναι σύντομη».

Το κείμενο που υιοθετήθηκε χθες με 71 ψήφους υπέρ και 29 κατά είναι το αποτέλεσμα συμφωνίας ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και Δημοκρατικούς Γερουσιαστές. Αυτοί αρνούνται να υιοθετήσουν τον προϋπολογισμό που προτείνεται για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) χωρίς μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE), καθώς αξιώνουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία της μετά την αγανάκτηση που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεάπολη.

Εντέλει δέχθηκαν να υιοθετήσουν πέντε από τις έξι πτυχές του σχεδίου προϋπολογισμού, ενώ το μέρος που αφορά το DHS θα αποτελέσει αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων στη διάρκεια των δύο προσεχών εβδομάδων.

