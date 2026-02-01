Δικαστής στο Τέξας διέταξε την αποφυλάκιση του 5χρονου παιδιού που είχε συλληφθεί πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες από πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα, μαζί με τον πατέρα του. Σύμφωνα με την απόφαση, το παιδί πρέπει να αφεθεί ελεύθερο το αργότερο έως την Τρίτη.

Η σύλληψη του Λίαμ Κονέχο Ράμος, παιδιού από τον Ισημερινό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκάλεσαν οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, στις οποίες το αγόρι εμφανίζεται σκυθρωπό, φορώντας μπλε σκούφο και σακίδιο, με έναν μαυροντυμένο πράκτορα να διακρίνεται στο βάθος.

Στην απόφασή του ο δικαστής χρησιμοποίησε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «η υπόθεση αυτή έχει τη γένεσή της στη -λανθασμένη από τη σύλληψή της κι εφαρμοζόμενη με τρόπο που δείχνει ανικανότητα- επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτυγχάνονται ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον σωματικό ή ψυχικό «τραυματισμό παιδιών».

Οι προσφεύγοντες, συνέχισε ο δικαστής, «λένε πως, εξαιτίας του αρχαϊκού συστήματος μετανάστευσης των ΗΠΑ, ίσως επιστρέψουν στην πατρίδα τους, παρά τη βούλησή τους ή οικειοθελώς, απελαύνοντας οι ίδιοι τους εαυτούς τους», όμως ακόμα κι έτσι, «αυτό θα έπρεπε να γίνει με πιο συντεταγμένη κι ανθρώπινη πολιτική από αυτή που εφαρμόζεται επί του παρόντος».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του.

Δικηγόρος που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια αντέτεινε πως είχε υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση ασύλου στα μέλη της σε συνοριακή διέλευση τον Δεκέμβριο του 2024 και τα ειδικά δικαστήρια μετανάστευσης δεν έχουν αποφανθεί ακόμη, συνεπώς δεν υπήρχε εντολή απέλασης σε ισχύ.

