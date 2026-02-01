Ένας 33χρονος σκιέρ έχασε τη ζωή του χθες, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα στη Σερβιέρ, στις γαλλικές Άλπεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Γκαπ.

Όπως διευκρίνισε εισαγγελική λειτουργός, ο άνδρας έκανε σκι μαζί με ακόμη έναν σκιέρ, ο οποίος κατάφερε να σωθεί, καθώς κρατήθηκε από ένα δέντρο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η χιονοστιβάδα.

Το θύμα υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Προχθές Παρασκευή, 65χρονη που χρησιμοποιούσε ειδικά υποδήματα για να κάνει αναβάσεις στο χιόνι σκοτώθηκε επίσης εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού στη Σερβιέρ.

Κάπου 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Ιανουάριο εξαιτίας χιονοστιβάδων σε διάφορους ορεινούς όγκους των Άλπεων, στην Αυστρία, στην Ελβετία και στη Γαλλία.

