Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία δυστυχήματα στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τουρκικές αρχές.

Δυστύχημα με λεωφορείο σημειώθηκε στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία.

«Ο οδηγός του λεωφορείου δεν επέζησε δυστυχώς παρ΄όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν. Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται ως εκ τούτου σε εννέα θανάτους», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας Χουλουσί Σαχίν. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν οκτώ νεκροί. Είκοσι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Πώς έγινε η τραγωδία στην Τουρκία

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

A horrific accident in Antalya, Turkey: many victims.



The bus failed to make a turn and overturned into a ditch. At least 8 people were killed and 26 injured. Among the injured, there are passengers in a critical condition. pic.twitter.com/1LwAsziM9l February 1, 2026

Από τους 25 τραυματίες, επτά είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων.

Ο Αχμέτ Κόνταζ είπε στο CNNTurk: «Ο δρόμος είχε ομίχλη, ο οδηγός έτρεχε πολύ. Όταν πλησίασε στη στροφή, που ξέρω ότι είναι απότομη, κρατήθηκα, αλλά ο οδηγός δεν μπόρεσε να την πάρει. Το λεωφορείο έπεσε στο πλάι, σύρθηκε και χτύπησε τις μπάρες ασφαλείας. Οι άνθρωποι άρχισαν να πέφτουν, προσπάθησα να τους κρατήσω, αλλά δεν μπόρεσα».

Η Φατμά Ινσέ, που διαμένει στην περιοχή και έχει επιχείρηση, ανέφερε: Αυτός ο δρόμος είναι μηχανή θανάτου. Συνεχώς γίνονται ατυχήματα. Πρέπει να βρεθεί μια επείγουσα λύση. Είμαι και εγώ οδηγός και νιώθω πολύ άγχος όταν περνάω από αυτή τη στροφή. Πόσο πονάνε οι μητέρες. Ζητάμε υποστήριξη από τις αρχές. Να γίνει μια μελέτη για αυτόν τον δρόμο».

