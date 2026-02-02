Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας του Ισπανού ράπερ Delaossa στη Movistar Arena, όταν ο καλλιτέχνης έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων, προκαλώντας αναστάτωση στο κοινό.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, όλα έγιναν το Σάββατο στη Movistar Arena της Μαδρίτης, στην αρχή της συναυλίας. Ο τραγουδιστής ως μέρος του σόου εμφανίστηκε δεμένος με λουρί ασφαλείας με σκοπό να προσγειωθεί στη σκηνή.

Ωστόσο, ο μηχανισμός δεν τον κράτησε κατά την πτώση του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στη σκηνή ανέβηκε ιατρικό προσωπικό και τον μετέφεραν στα παρασκήνια. Λίγο μετά ο Delaossa επέστρεψε στη σκηνή, παρότι υπέστη εξάρθρωση ώμου και έφερε μώλωπες.

«Δεν θα φύγω χωρίς να τελειώσω», φώναξε, ξετρελαίνοντας τους θαυμαστές του.

#caida #noticias ♬ sonido original – Somos un periódico @elmundo.es El rapero Delaossa sufrió este sábado un aparatoso accidente durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid Durante el espectáculo, el artista malagueño se preparó para realizar un salto desde una estructura a unos 20 metros de altura, pero el arnés de seguridad falló parcialmente y las cámaras captaron la fuerte caída sobre el escenario. El golpe provocó la sorpresa de los asistentes, ya que el rapero permaneció en el suelo durante unos segundos. Al final, logró incorporarse tras recibir asistencia. Aunque continuó con el show, la organización ha confirmado que la caída ha causado al artista una dislocación de hombro y contusiones en un costado. #delaossa

Η φωτό του Delaossa μετά τη συναυλία

Μετά το ατύχημα, ο Delaossa δημοσίευσε φωτογραφία του δίπλα σε ένα ασθενοφόρο, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, στέλνοντας ένα φιλί στην κάμερα, δείχνοντας είναι καλά παρά τα όσα συνέβησαν. «Ευχαριστώ Μαδρίτη, σας αγαπώ», έγραψε.

