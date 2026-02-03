Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, Δευτέρα, ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, «ενδέχεται να συμβούν κακά πράγματα» για την Ισλαμική Δημοκρατία, συνεχίζοντας την πίεση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, με φόντο –στην παρούσα φάση– την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, ανέπτυξε ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου.

Αυτή η «μεγάλη δύναμη», θύμισε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους χθες, «θα είναι σύντομα εκεί».

«Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις (…) Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν κακά πράγματα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν ανέφερε χθες ότι προετοιμάζεται για συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ιδίως για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, έπειτα από εβδομάδες ανταλλαγών απειλών.

