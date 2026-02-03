Νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και κτίρια, ενώ συναγερμός σήμανε και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε άμεση κινητοποίηση σωστικών συνεργείων.

Πλήγματα σε κτίρια και εγκαταστάσεις ανατολικά του Δνείπερου

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, κτίριο εκπαιδευτικού θεσμού και εμπορική εγκατάσταση σε συνοικίες που βρίσκονται ανατολικά του ποταμού Δνείπερου.

Παράλληλα, ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε πως έδωσε εντολή να σπεύσουν ομάδες πρώτων βοηθειών σε συγκεκριμένους τομείς της πόλης.

Kyiv: Video posted on Telegram this evening shows an apartment on fire after ballistic missle and drone attacks from Russia pic.twitter.com/msTgcy5PsQ — Flash Intel Live (@flashintellive) February 3, 2026

«Μαζική» επίθεση και στο Χάρκοβο

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και drones, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο.

Αναφορές για πλήγματα σε Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια

Ρωσικά πλήγματα ανέφεραν και άλλες περιφέρειες της χώρας. Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Γκάνζα, μίλησε επίσης για επιθέσεις, ενώ ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, με αλλεπάλληλα μηνύματά του σημείωσε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα, καθώς η περιοχή δέχθηκε επίθεση.

