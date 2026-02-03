Μια 60χρονη καθηγήτρια τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από 15χρονο μαθητή της μέσα στην αίθουσα του σχολείου στην πόλη Σαναρί-σιρ-Μερ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα), όταν ένας μαθητής της Γ’ τάξης γυμνασίου μαχαίρωσε την καθηγήτρια τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στη σχολική αίθουσα.

Ο μαθητής συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Υπήρχαν 22 μαθητές στην τάξη. Κάποια στιγμή, ένας μαχαίρωσε την καθηγήτριά του 3 έως 4 φορές. Αυτός έφυγε τρέχοντας από την τάξη και συνελήφθη από ένα μέλος του προσωπικού της Εθνικής Παιδείας στην αυλή του σχολείου» δήλωσε ο εισαγγελέας της Τουλόν, όπως μεταδίδει η Le Figaro.

Ο μαθητής δεν είχε ποινικό μητρώο, αλλά είχε «οικογενειακά προβλήματα» αναφέρει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συμβάν έχει θρησκευτικό ή πολιτικό υπόβαθρο.

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο. Όπως δήλωσε, «οι σκέψεις μου πηγαίνουν αμέσως στο θύμα, στην οικογένειά του και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, της οποίας τη βαθιά θλίψη συμμερίζομαι». Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Το δίκτυο BFM TV, επικαλούμενο τον νομάρχη του διαμερίσματος Βαρ, μετέδωσε ότι η 60χρονη δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 15χρονο μέσα στη σχολική αίθουσα και η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

iefimerida.gr