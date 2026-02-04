Ένας 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων στη Γερμανία ο οποίος νοσηλευόταν από το βράδυ της Δευτέρας μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε τρένο, υπέκυψε στα τραύματά του. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με την Bild, η επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Λάντστουλ. Ο 36χρονος έκανε έλεγχο εισιτηρίων σε ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών. Όπως μεταδίδει το γερμανικό μέσο, 26χρονος Έλληνας που δεν είχε εισιτήριο, διαπληκτίστηκε μαζί του και στη συνέχεια του επιτέθηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε. Όταν ο 36χρονος ζήτησε από τον επιβάτη να κατέβει από το τρένο, εκείνος άρχισε να τον χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι και ο άνδρας κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι.

Η αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες ανάνηψης. Λίγο μετά έφτασε και γιατρός επειγόντων περιστατικών. Ο δράστης συνελήφθη επιτόπου.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο 36χρονος ελεγκτής κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας υπήκοος χωρίς μόνιμη κατοικία στη Γερμανία. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, καθώς θεωρείται βασικός ύποπτος.

protothema.gr