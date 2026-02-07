Αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από μερίδα θεατών προκάλεσε η είσοδος της ολυμπιακής ομάδας του Ισραήλ στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα 2026, το βράδυ της Παρασκευής (6/2), αναδεικνύοντας το έντονο γεωπολιτικό υπόβαθρο υπό το οποίο αρχίζει η διοργάνωση.

Η δεκαμελής αποστολή του Ισραήλ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο πλαίσιο της καθιερωμένης παρέλασης των χωρών, με τους αθλητές να κρατούν τη σημαία της χώρας τους. Οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν άμεσα από την εξέδρα, ωστόσο καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατή μουσική της τελετής.

Στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, όπου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη παρέλαση για τους αθλητές των ορεινών εγκαταστάσεων, η εικόνα ήταν μικτή, με την ισραηλινή ομάδα να δέχεται και κάποια χειροκροτήματα. Αντίθετα, στο Πρεντάτσο, στον χώρο του άλματος επί κοντώ, ακούστηκαν επικριτικά σχόλια από μερίδα του κοινού.

Πολλοί θεατές φάνηκαν να αναμένουν την είσοδο της ισραηλινής αποστολής, με την αντίδραση να θεωρείται προεξοφλημένη λόγω της διεθνούς έντασης που προκαλεί ο πόλεμος στη Γάζα.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι», λένε οι αθλητές

Οι αθλητές του Ισραήλ είχαν δηλώσει εκ των προτέρων ότι ανέμεναν πιθανή εχθρική υποδοχή, λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα, όπου από την αρχή της ανακωχής τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί σχεδόν 560 άνθρωποι, κυρίως πολίτες, ενώ Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο σκιέρ Μπαρνάμπας Σζόλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι προετοιμασμένος, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλω απλώς να κάνω έναν καλό αγώνα και να τον διασκεδάσω».

Το Ισραήλ κουβαλά, άλλωστε, μια βαριά ιστορική μνήμη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς 11 Ισραηλινοί αθλητές δολοφονήθηκαν στους Αγώνες του Μονάχου το 1972. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέδωσε επίσημο φόρο τιμής στα θύματα 49 χρόνια αργότερα, στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων του Τόκιο το 2021.

Αποδοκιμασίες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ανάλογο κλίμα επικράτησε και κατά την είσοδο της αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβλήθηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Το κοινό αντέδρασε με αποδοκιμασίες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις πολιτικές της Ουάσινγκτον, σε μια Τελετή που απέκτησε σαφή πολιτική φόρτιση, πέρα από τον αθλητικό της χαρακτήρα.

Τελετή σε τέσσερις πόλεις, υπό τη σκιά των διεθνών συγκρούσεων

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες άνοιξαν επίσημα το βράδυ της Παρασκευής με μια φιλόδοξη τελετή που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε τέσσερις τοποθεσίες: στο ιστορικό Σαν Σίρο του Μιλάνου, καθώς και στις αλπικές περιοχές Κορτίνα, Πρεντάτσο και Λιβίνιο.

Οι Αλμπέρτο Τόμπα και Ντέμπορα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ ήταν αυτοί που άναψαν τη Φλόγα στα δύο σημεία της Ιταλίας.

Ο Αντρέα Μποτσέλι τραγούδησε στο Σαν Σίρο, τη στιγμή που η Φλόγα έμπαινε στο στάδιο και συγκλόνισε άπαντες με την «τρομακτική» και επιβλητική του φωνή.

Στο κέντρο του μιλανέζικου σταδίου, δεκάδες καλλιτέχνες ανέβηκαν σε μια εντυπωσιακή σπειροειδή κατασκευή με τέσσερις βραχίονες, που «άνοιγαν» συμβολικά προς τις δευτερεύουσες σκηνές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στο χιονισμένο τοπίο των Άλπεων.

Οι Αγώνες, που θα διαρκέσουν έως τις 22 Φεβρουαρίου, διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διεθνές περιβάλλον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επικαιρότητας.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί την Ολυμπιακή ανακωχή, υπενθυμίζοντας ότι τον Νοέμβριο τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν εγκρίνει σχετικό ψήφισμα, ένα ιδανικό που συχνά δοκιμάζεται στην πράξη.

Στην επίσημη εξέδρα βρέθηκαν διεθνείς ηγέτες και αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε συνάντηση με τη νέα επικεφαλής της ΔΟΕ Κέρστι Κόβεντρι, δύο χρόνια πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι αξιοποίησε την παρουσία των ξένων ηγετών για διπλωματικές επαφές, ενώ ενδιαφέρον για το μοντέλο της διάσπαρτης διοργάνωσης εκφράζουν ήδη και οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2030 στις γαλλικές Άλπεις.

