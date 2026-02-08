Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Νίκος Χριστοδουλίδης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το πρώτο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο τη Γάζα, με τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά την άρνηση των κρατών της ΕΕ (πλην Ουγγαρίας και Βουλγαρίας) να στέλνει την πρόσκληση, ευελπιστώντας πως θα αλλάξουν γνώμη.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στη Hellas Journal την αποστολή των προσκλήσεων στους ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας, με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να απαντούν εντός των επόμενων ημερών αν θα κάνουν αποδεκτή ή όχι την πρόσκληση.

Η Ελλάδα αξιολογεί πρόσκληση

Σύμφωνα με πληροφορίες η ελληνική πλευρά έχει λάβει και αξιολογεί πρόσκληση να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του «Board of Peace» που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα το δημοσίευμα αναφέρει, εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, από την ΕΕ πήραν πρόσκληση οι Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία.

Εκτός ΕΕ, έχουν προσκληθεί η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κόσοβο, η Ινδία, η Αυστραλία, η Λευκορωσία και η Νορβηγία.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα γίνει στις 19 του μηνός, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Νετανιάχου μάλιστα είχε αρχικά προγραμματίσει επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μία ημέρα πριν και δεν έχει πει δημόσια αν θα δώσει το παρών στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ την επόμενη ημέρα.

Ωστόσο, αποφάσισε να αλλάξει την ημερομηνία επίσκεψής του και θα επισκεφτεί τον Τραμπ την προσεχή Τετάρτη, 11 του μηνός.

