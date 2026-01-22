Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Νταβός το νεοσύστατο Συμβούλιο Ειρήνης, με 19 χώρες να υπογράφουν την ένταξή τους στο νέο σχήμα.

Η τελετή συνοδεύτηκε από περιορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την εντολή, τη δομή και τη λειτουργία του οργάνου. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εκδήλωση συμμετείχαν μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, ενώ οι παραδοσιακοί δυτικοευρωπαϊκοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών έλειπαν από το σκηνικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το Συμβούλιο «κάτι πραγματικά μοναδικό για τον κόσμο» και, μιλώντας στην τελετή υπογραφής του ιδρυτικού καταστατικού, ανέφερε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη για την επίλυση πολέμων, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή — όπου ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα αποτέλεσε, όπως είπε, την αφετηρία της ιδέας. Παρά ταύτα, δεν παρείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να οργανωθεί ή να υλοποιηθεί μια τέτοια συνεργασία με τον ΟΗΕ.

Η έλλειψη σαφούς περιγραφής της εντολής και των διαδικασιών του νέου οργάνου έχει προκαλέσει επιφυλάξεις σε αρκετές χώρες, πολλές εκ των οποίων θεωρούνται στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώκει το νέο Συμβούλιο να υποκαταστήσει ή να ανταγωνιστεί τον ΟΗΕ, γεγονός που οδηγεί ορισμένες κυβερνήσεις είτε να αρνηθούν συμμετοχή είτε να τηρούν στάση αναμονής.

Μετά τις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάθισε στο τραπέζι και ήταν από τους πρώτους που υπέγραψαν το ιδρυτικό καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης. Εκπρόσωποι από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο ήταν οι πρώτοι που ακολούθησαν, ενώ στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, παρουσίασε διαδοχικά τα υπόλοιπα μέλη που προσήλθαν για να προσθέσουν τις υπογραφές τους.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή αισθητά μικρότερη από τις περίπου 35 χώρες που, σύμφωνα με προαναγγελία κυβερνητικού αξιωματούχου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αναμενόταν να λάβουν μέρος. Η σύνθεση των συμμετεχόντων εμφάνισε γεωγραφική κλίση προς τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική και την Κεντρική Ασία, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν εκπρόσωποι και ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη, μεταξύ άλλων. Ο Τραμπ τους ευχαρίστησε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τους «στην πλειονότητά τους πολύ δημοφιλείς ηγέτες, σε ορισμένες περιπτώσεις όχι και τόσο».

Στο Συμβούλιο Ειρήνης υπέγραψαν, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, εκπρόσωποι από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας. Συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Ινδονησίας, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιορδανίας, ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Στο σχήμα μετέχουν ακόμη ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν και ο πρωθυπουργός της Μογγολίας.

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, μιλώντας για τη δράση των ΗΠΑ και περιγράφοντας τον αμερικανικό στρατό ως «μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», μετά την επιχείρηση που, όπως είπε, οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. «Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χάρη στην απαράμιλλη δεξιοτεχνία, ισχύ και δύναμη του αμερικανικού στρατού — έχουμε μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο — συλλάβαμε τον παράνομο δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο και απελευθερώσαμε τον λαό της Βενεζουέλας», είπε. Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «εξαιρετικές σχέσεις με τους νέους ηγέτες της Βενεζουέλας» και ότι «οι σχέσεις αυτές είναι καλές».

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι «ανοίγουμε τη χώρα στις μεγάλες πετρελαϊκές μας εταιρείες και αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Έχουμε ήδη αντλήσει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα». Όπως είπε, η Βενεζουέλα «θα έχει περισσότερα έσοδα μαζί μας σε σύντομο χρονικό διάστημα απ’ όσα είχε μέσα σε χρόνια», ενώ πρόσθεσε: «Οι πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν άμεσα. Είμαστε ήδη εκεί και επιθεωρούμε τις εγκαταστάσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορά και στη διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι αμερικανικά πλήγματα κατά φερόμενων σκαφών διακίνησης στην Καραϊβική και στα γύρω ύδατα έχουν μειώσει τις παράνομες θαλάσσιες αποστολές προς τις ΗΠΑ κατά 98,1%, ποσοστό που, όπως είπε, ήταν αυξημένο κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τα στοιχεία που είχε λάβει την προηγούμενη ημέρα. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του να μεταφέρει τις επιχειρήσεις κατά των λατινοαμερικανικών καρτέλ από τη θάλασσα στη στεριά, χωρίς να κατονομάσει χώρες στις οποίες σκοπεύει να διατάξει πλήγματα, σημειώνοντας ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα είναι ευκολότερες σε σύγκριση με επιθέσεις σε σκάφη εν πλω.

Δείτε ολόκληρη την τελετή παρουσίασης του Συμβουλίου Ειρήνης:

Ο Τραμπ εμφανίστηκε τελευταίος στη σκηνή, αφού προηγήθηκαν τα μέλη του «Board of Peace», και ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ συναρπαστική ημέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό», ενώ η φωνή του ακούστηκε βραχνή, μετά τη χθεσινή μακρά ομιλία του στο Νταβός διάρκειας άνω των 70 λεπτών. Υποστήριξε ότι «όλοι θέλουν να είναι μέρος» του νέου σχήματος, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν ακόμη υπογράψει. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν «με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Αναφερόμενος στη διεθνή ατζέντα, επανέλαβε τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη». Παράλληλα, είπε ότι «σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο» και πρόσθεσε: «Σβήσαμε όλες αυτές τις φωτιές που πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Τόνι Μπλερ, σημειώνοντας ότι δεν θα είναι μέλος του Συμβουλίου, αλλά θα συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο, όπως είπε, θα υλοποιήσει το όραμα του οργάνου στη Γάζα. «Σ’ ευχαριστούμε, Τόνι, που είσαι εδώ. Το εκτιμούμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

