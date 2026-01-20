Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε απόψε συνέντευξη Τύπου, στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εσωτερική διακυβέρνηση των ΗΠΑ, σε όσα επιτεύχθηκαν επί της διακυβέρνησης του, αλλά και σε θέματα διεθνών σχέσεων.

Δείτε τα σημαντικότερα σημεία:

Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το νεοσύστατο Συμβούλιο Ειρήνης «ενδέχεται» να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο επέκρινε ως αναποτελεσματικό στην προσπάθεια τερματισμού των πολέμων αν και θα ήθελε να είναι λειτουργικός.



«Ο ΟΗΕ απλά δεν έχει βοηθήσει πολύ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του ΟΗΕ, αλλά ποτέ δεν έχει ανταποκριθεί στις δυνατότητές του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ο ΟΗΕ θα έπρεπε να είχε επιλύσει όλους τους πολέμους που έλυσα εγώ. Ποτέ δεν απευθύνθηκα σε αυτούς, ούτε καν σκέφτηκα να το κάνω».

Τραμπ: Έχω ένα πολύ σημαντικό τηλεφώημα με τον Ερντογάν και θα πρέπει να φυγω…

President Trump says he has to go as he has a "very important call" with Turkish President Erdogan

Τραμπ για τους Κούρδους στη Συρία: Τους συμπαθώ, θα τους προστατεύσουμε

Ωστόσο στο παρελθόν τους έχουμε δώσει περισσότερα από όσα έχουμε λάβει πίσω, είπε ακόμη.

Τραμπ για Μακρόν: Δεν συναντώ ανθρώπους που δεν θα έχουν διάρκεια

Ο Μακρόν είναι φίλος μου αλλά δεν θα είναι για πολύ ακόμη στη θέση του

Τραμπ για Γροιλανδία

Ερωτηθείς, για το πόσο μακρία θα πάει το ζήτημα της Γροιλανδίας, και την απαίτηση των ΗΠΑ να τεθεί υπό τον έλεγχο της, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «θα δείτε». Ερωτηθείς ξανα αν είναι αποφασισμένος να διακυνδυνέψει την διάσπαση του ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να φέρει την Γροιλανδία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως λέγωντας ότι χρειαζόμαστε την Γροιλανδία, για γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη.

Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη

Ο μεγαλύτερος φόβος που έχω με το ΝΑΤΟ είναι πως δαπανούμε τεράστια ποσά αλλά πολύ αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη.

Trump:



We will come to NATO’s rescue. I just really question whether or not they will come to ours.



Trump:

We will come to NATO's rescue. I just really question whether or not they will come to ours.

I am just asking.

Ο Στάρμερ και ο Μακρόν είναι σκληροί όταν δεν είμαι μπροστά

Σε ερώτηση από δημοσιογράφο για τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «ο Στάρμερ και ο Μακρόν είναι σκληροί όταν δεν είμαι μπροστά».

Η Ματσάδο θα μπορούσε να “εμπλακεί” στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας

Αναφερόμενος στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

Δείτε την συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού Προέδρου

