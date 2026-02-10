Η Γκισλέιν Μάξγουελ, καταδικασμένη συνεργός του Τζέφρι Έπσταϊν στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανηλίκων, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής.

Η κατάθεσή της πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης από ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας, όπου εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Η Μάξγουελ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε ότι η στάση της Μάξγουελ ήταν «αναμενόμενη αλλά απογοητευτική». Όπως είπε, τα μέλη της Επιτροπής είχαν σκοπό να την ανακρίνουν τόσο για τα εγκλήματα που διέπραξε μαζί με τον Έπσταϊν όσο και για πιθανούς συνωμότες που δεν έχουν κατονομαστεί ή διωχθεί.

«Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια για τον αμερικανικό λαό και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες», τόνισε Αμερικανός βουλευτής.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ επιτρέπει σε ένα άτομο να αρνηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις υπό όρκο, εφόσον οι απαντήσεις θα μπορούσαν να το ενοχοποιήσουν. Η Δημοκρατική βουλευτής Μέλανι Στάνσμπερι σχολίασε ότι η Μάξγουελ χρησιμοποίησε την ακρόαση ως «ευκαιρία για εκστρατεία απονομής χάριτος», ενώ ο Κόμερ δήλωσε πως η Μάξγουελ «δεν αξίζει καμία μορφή ασυλίας».

Θα μιλήσει μόνο αν της απονεμηθεί χάρη

Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η πελάτισσά του είναι πρόθυμη να μιλήσει «πλήρως και ειλικρινά», εφόσον της χορηγηθεί χάρη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε το BBC.

Η θέση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από θύματα της υπόθεσης Έπσταϊν, τα οποία σε επιστολή τους προς την Επιτροπή κάλεσαν τους βουλευτές να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε κατάθεση της Μάξγουελ. Προειδοποίησαν ότι η παροχή «ειδικής μεταχείρισης» ή αξιοπιστίας στις δηλώσεις της θα ήταν καταστροφική για τα θύματα.

Ο Λευκός Οίκος έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν συζητείται καμία επιείκεια για τη Mάξγουελ. Παράλληλα, η ίδια έχει κατηγορηθεί για ψευδορκία σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες για την αξιοπιστία της.

Η σκοτεινή υπόθεση Έπσταϊν

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάννα είχε δηλώσει ότι σκόπευε να τη ρωτήσει για έγγραφο στο οποίο αναφέρονται «τέσσερις ονομασμένοι συνωμότες» και άλλοι 25 μη κατηγορηθέντες. Σχεδίαζε επίσης να διερευνήσει τις κοινωνικές σχέσεις του Έπσταϊν και της Μάξγουελ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Μάξγουελ, ωστόσο, επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής δεν απάντησε σε καμία ερώτηση.

Η κατάθεση πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία όπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει αρχίσει να δημοσιοποιεί εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από την έρευνα για τον Έπσταϊν. Τα μέλη του Κογκρέσου θα έχουν πλέον πρόσβαση και στις μη επεξεργασμένες εκδόσεις των αρχείων, εν μέσω πιέσεων από θύματα για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία.

