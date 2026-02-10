Ενημέρωση για τα πολεμικά σχέδια της Χαμάς από τον Απρίλιο του 2018 είχαν λάβει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Σιν Μπετ και η Μοσάντ, σύμφωνα με αποκαλύψεις του ισραηλινού ειδησεογραφικού ιστότοπου Ynet, το οποίο επικαλείται διαβαθμισμένα έγγραφα των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών και καταθέσεις ανώτερων αξιωματούχων.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, την περίοδο 2018–2022 η Χαμάς επεξεργάστηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 23 σελίδων για μια συντονισμένη, πολυμέτωπη επίθεση κατά στρατιωτικών βάσεων και πολιτικών κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο αυτό, το οποίο αργότερα καταγράφηκε σε έγγραφο με την ονομασία «Τείχη της Ιεριχούς» (Jericho Walls), προέβλεπε τη διάρρηξη του φράχτη στα σύνορα της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών στο ισραηλινό έδαφος.

Το σχέδιο «Τείχη της Ιεριχούς»

Σύμφωνα με το Ynet, ο Νετανιάχου έλαβε επανειλημμένα ενημερώσεις για τα σχέδια της Χαμάς και τα επόμενα χρόνια, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις του ότι είχε ποτέ δει ή ακούσει για το σχέδιο «Τείχη της Ιεριχούς» πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έγινε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και συγκεκριμένα το Τμήμα Έρευνας διένειμε ειδικό έγγραφο σε ανώτατους αξιωματούχους. Μεταξύ των αποδεκτών περιλαμβάνονταν οι στρατιωτικοί γραμματείς του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, καθώς και το γραφείο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των IDF.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, το κείμενο του 2018 έθετε ήδη από τον υπότιτλό του ένα κρίσιμο ερώτημα: «Χτίζει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τη δύναμή της για μια ευρείας κλίμακας επίθεση βαθιά μέσα στο έδαφός μας;». Το ίδιο έγγραφο υπογράμμιζε τη σοβαρότητα της απειλής, τονίζοντας ότι «το εύρος του σχεδίου και η πολυπλοκότητά του είναι αξιοσημείωτα», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως «το αρχηγείο επιχειρήσεων του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για μια προληπτική επιθετική κίνηση με μια μεγάλη δύναμη (έξι εφεδρικά τάγματα, περίπου 3.000 μαχητές) για να επιτεθεί και να καταλάβει βάσεις στον τομέα της Διεύθυνσης της Γάζας, καθώς και να χτυπήσει πολιτικούς στόχους στα περίχωρα του Ισραήλ και στο εσωτερικό του. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της διείσδυσης στον εναέριο χώρο (διασπάζοντας τον φράχτη με τη βοήθεια των τούνελ και μηχανικών δυνάμεων) και της εφαρμογής ενός πυροβολικού αποτελούμενου από χιλιάδες πυραύλους, που θα χτυπήσουν στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους σε απόσταση έως 40 χλμ. από τη Λωρίδα της Γάζας».

Παρότι ορισμένοι αναλυτές που συνέβαλαν στη σύνταξη της έκθεσης εξέφραζαν επιφυλάξεις ως προς το αν η Χαμάς θα μπορούσε να υλοποιήσει πλήρως το σχέδιο εκείνη την περίοδο, προειδοποιούσαν ότι «το σχέδιο αποτυπώνει ένα νέο και ευρύτερο σενάριο απειλής σε σχέση με το παρελθόν».

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία που να υποδείκνυε πως η Χαμάς προετοίμαζε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση τα χρόνια πριν από την 7η Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια έρευνας του Ελεγκτή του Κράτους, Ματανιάχου Ένγκλμαν για τις αστοχίες που οδήγησαν στην επίθεση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έλαβε ποτέ και δεν ενημερώθηκε ποτέ για το έγγραφο “Τείχη της Ιεριχούς”» πριν από τον πόλεμο και ότι «ουδέποτε του παρουσιάστηκε σχέδιο της Χαμάς για μαζική εισβολή σε ισραηλινό έδαφος».

Αναγνώριση και υποβάθμιση

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ynet, στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έγγραφα του ίδιου του Νετανιάχου φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτές τις διαβεβαιώσεις. Σε κείμενο 55 σελίδων που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα στο γραφείο του Ελεγκτή του Κράτους, ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι είχε λάβει την έκθεση του Απριλίου 2018, παραθέτοντας όμως επιλεκτικά μόνο το πιο ήπιο συμπέρασμα. Σε αυτό αναφερόταν ότι η Χαμάς διέθετε «μια βασική ικανότητα να πραγματοποιήσει αρκετές ταυτόχρονες επιδρομές», αλλά ότι, λόγω διαφόρων παραγόντων, «δεν είναι πιθανό αυτό να συμβεί την παρούσα στιγμή».

Το έγγραφο, ωστόσο, παραλείπει την καταληκτική φράση της παραγράφου, η οποία προειδοποιούσε ότι το σχέδιο υποδήλωνε τις μελλοντικές φιλοδοξίες της Χαμάς και την πρόθεσή της να ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της.

Σύμφωνα με το Ynet, το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό των αποκαλύψεων.

