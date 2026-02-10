Επιβατικό αεροσκάφος στη Σομαλία πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση σε ρηχά νερά, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Μογκαντίσου, μετά από τεχνική βλάβη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι 50 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος είναι όλοι καλά στην υγεία τους, αναφέρει το BBC.

Η εταιρεία Starsky Airlines δήλωσε ότι η γρήγορη αντίδραση του πιλότου ήταν καθοριστική για τη διάσωση όλων των επιβατών.

A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia.



According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026

Το αεροσκάφος, ένα Fokker 50, ανέφερε πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από το Μογκαντίσου το πρωί της Τρίτης και το πλήρωμα ζήτησε να επιστρέψει, σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας.

Στη συνέχεια προσγειώθηκε, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο και συνέχισε προς τη θάλασσα πριν σταματήσει σε ρηχά νερά.

Για την ώρα δεν είναι σαφές ποιο ήταν το τεχνικό πρόβλημα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X φαίνεται να δείχνει επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος και να απομακρύνονται από τα συντρίμμια στην ακτή του Ινδικού Ωκεανού. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

