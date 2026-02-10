Δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην περιοχή Μπρεντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με το Sky News, η αστυνομία αναζητά τον ύποπτο για την επίθεση, ο οποίος φέρεται να είναι έφηβος.

Σημειώνεται ότι οι αρχές έλαβαν κλήση για επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην οδό Μπέικον Λέιν στις 12:41 μ.μ. (τοπική ώρα).

BREAKING: Two boys have been stabbed at a school in Brent, northwest London.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/yJkvOx4170 — Sky News (@SkyNews) February 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και δύο άτομα έλαβαν τις Πρώτες Βοήθειες, ένα εκ των οποίων μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και το άλλο σε μεγάλο κέντρο φροντίδας τραυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

