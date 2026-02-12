Λίστα στόχων με επτά κορυφαία στελέχη του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως ευθεία απειλή δολοφονίας.

Η λίστα προβλήθηκε από το δίκτυο Ofogh της Ισλαμικής Δημοκρατίας και περιλαμβάνει, εκτός από τον Νετανιάχου, τον επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ, τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Τομέρ Μπαρ, τον επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Σλόμι Μπίντερ και τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Ιτζίκ Κοέν.

Κατά τη διάρκεια του σχετικού τηλεοπτικού αποσπάσματος, ο παρουσιαστής διατύπωσε μια απειλή στα εβραϊκά, λέγοντας: «Εμείς θα καθορίσουμε τον χρόνο του θανάτου σας, περιμένετε το Ababil», αναφερόμενος στο ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η μετάδοση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, ενώ η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό της πρόγραμμα, με στόχο την αποφυγή άμεσης σύγκρουσης. Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου επέστρεψε στο Ισραήλ μετά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του, ανέφερε ότι ο Τραμπ εκτιμά πως οι Ιρανοί μπορεί να εξαναγκαστούν να αποδεχθούν «μια καλή συμφωνία», εκφράζοντας ωστόσο τη δική του επιφυλακτικότητα για την πορεία των συνομιλιών.

skai.gr