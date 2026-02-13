Για τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα, δεσμεύτηκε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, σε συνέντευξή της στο αμερικανικό NBC News, ένα μήνα μετά τη σύλληψη από τις ΗΠΑ του Νικολάς Μαδούρο. Όπως τόνισε, η διαδικασία αυτή θα διασφαλίσει «δικαιοσύνη και ελευθερία», ενώ η χώρα θα πρέπει να απαλλαγεί από κυρώσεις και διεθνείς πιέσεις.

«Η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα σημαίνει πως «θα είμαστε ελεύθερη χώρα, όπου θα υπερισχύει η δικαιοσύνη», αλλά επίσης «χωρίς κυρώσεις, χώρα που θα βρίσκεται υπό διεθνείς εκφοβισμούς, στο στόχαστρο κατασυκοφάντησης από τον διεθνή Τύπο», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση απείχε από τις βουλευτικές εκλογές του 2005.

Το 2024, κάπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και 28 σκοτώθηκαν στην καταστολή και στις ταραχές μετά την αμφισβητούμενη από την αντιπολίτευση επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο.

Η αντιπολίτευση, που επιμένει να λέει ότι αυτή κέρδισε τις εκλογές του 2024, κατηγόρησε την κυβέρνηση για απάτη, και έδωσε στη δημοσιότητα κάποια πρακτικά καταμέτρησης από εκλογικά τμήματα που υποδείκνυαν ότι ο δικός της υποψήφιος, ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ήταν ο νικητής.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), που η αντιπολίτευση ερίζει ότι εκτέλεσε διαταγές της κυβέρνησης δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη πρακτικά καταμέτρησης, επιχειρηματολογώντας πως υπέστησαν επίθεση τα συστήματα πληροφορικής του.

Χθες Πέμπτη, το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας άρχισε να συζητά νομοσχέδιο περί γενικής αμνηστίας, που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω, μαζικές αποφυλακίσεις κρατουμένων που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτηρίζουν πολιτικούς. Ωστόσο η ψηφοφορία αναβλήθηκε.

Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πρώτη μεγάλη διαδήλωση της αντιπολίτευσης μετά την πτώση του Νικολάς Μαδούρο.

Η πρώην αντιπρόεδρος Ροντρίγκες, που ανέλαβε αρχηγός του κράτους μετά τη σύλληψη του προκατόχου της παραμένει υπό πίεση της Ουάσινγκτον. Χθες επισκέφθηκε πετρελαιοπηγές στη χώρα μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη χώρα της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού παγκοσμίως.

ΑΠΕ-ΜΠΕ