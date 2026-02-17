Γραμματέας γυμνασίου στην πολιτεία Ιντιάνα των Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορείται για αποπλάνηση ανηλίκων, καθώς φέρεται να διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με δύο μαθητές, σύμφωνα με τις αρχές.

Όλα αποκαλύφθηκαν, μάλιστα, μετά από τηλεφώνημα στην αστυνομία για βιαιοπραγία από τον σύζυγό της το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο σύζυγός της Χιούζ που εργαζόταν στο Randolph Eastern School Corporation, την έπιασε με τον έναν εκ των δύο μαθητών – ηλικίας 18 ετών – και στη συνέχεια την ξυλοκόπησε

Η έρευνα που ακολούθησε, δε, αποκάλυψε ότι η Χιούζ είχε επίσης σεξουαλική σχέση με έναν άλλο μαθητή, 17 ετών, με τον οποίο είχε σεξουαλική επαφή τουλάχιστον πέντε φορές.

Η φωτογραφία της Αλίσια Χιούζ μετά τη σύλληψή της

Η γραμματέας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πέντε αδικήματα αποπλάνησης ανηλίκου σε σχέση με τη σεξουαλική της σχέση με τον ανήλικο ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα αν ο σύζυγός της θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για φερόμενη βιαιοπραγία.

Ο επιθεωρητής Νιλ Άνταμς δήλωσε ότι η Χιούζ «έχει απομακρυνθεί από όλα τα καθήκοντά της με τους μαθητές εν αναμονή της έκβασης της νομικής διαδικασίας».

Μετά τη σύλληψή της η Χιούζ μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Ράντολφ όπου κρατείται με εγγύηση 25.000 δολαρίων

protothema.gr