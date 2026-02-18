Χιονοστιβάδα κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα σε ορεινή πλαγιά κοντά στο ιταλικό θέρετρο Κουρμαγιέρ, παρασύροντας δεκάδες σκιέρ που βρίσκονταν χαμηλότερα στο σημείο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, κοντά στον αναβατήρα Zerotta στο Val Veny και καταγράφηκε σε βίντεο. Σε αυτό διακρίνεται μεγάλη ομάδα σκιέρ να περιμένει σε απέναντι πλαγιά, ενώ η χιονοστιβάδα επιταχύνει, σκάει σε μια σειρά από ψηλά πεύκα και καλύπτει την περιοχή με πυκνό σύννεφο χιονιού. Πολλοί προσπάθησαν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί.

Το βίντεο σοκ με την χιονοστιβάδα να πέφτει σε θέρετρο

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα στο ίδιο θέρετρο, σε γνωστή διαδρομή freeride, όπου δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους, παρά τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ελικόπτερα.

Τα θέρετρα στην Ιταλία έχουν τεθεί σε υψηλό συναγερμό για χιονοστιβάδες λόγω πρόσφατων χιονοπτώσεων και ασταθών στρωμάτων χιονιού που δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για τους σκιέρ.

Η περιοχή βρίσκεται βορειοδυτικά του Μιλάνο, που φιλοξενούνται διοργανώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνες.

