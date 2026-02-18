Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν να αγγίζει ακόμη και το πεδίο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, μετά τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως.

Τα αρχεία που σχετίζονται με τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, Έπσταϊν και δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επαναφέρουν με ένταση στο προσκήνιο το εύρος και τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που αποδίδονται στο δίκτυό του.

Πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Σύμφωνα με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια εγγράφων ενδέχεται να υποδηλώνουν πράξεις που πληρούν τα νομικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό τους ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, υπογραμμίζει δημοσίευμα του Guardian, προσδίδοντας άλλες διαστάσεις στην φρικτή υπόθεση, με εκατοντάδες θύματα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλίμακα, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική διάσταση των καταγγελλόμενων πράξεων αποκαλύπτουν ένα οργανωμένο και πολυεπίπεδο σύστημα εκμετάλλευσης. Όπως αναφέρουν, οι φερόμενες κακοποιήσεις γυναικών και κοριτσιών διαπράχθηκαν σε ένα περιβάλλον που, κατά την εκτίμησή τους, χαρακτηριζόταν από υπεροχή, ρατσισμό, διαφθορά και ακραία μισογυνία. Η εμπορευματοποίηση και η απάνθρωπη μεταχείριση των θυμάτων, σημειώνουν, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι «η κλίμακα, η φύση και η συστηματικότητα αυτών των φρικαλεοτήτων είναι τόσο σοβαρές, ώστε ορισμένες ενδέχεται να πληρούν τα νομικά κριτήρια για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Παράλληλα, ζητούν τη διενέργεια ανεξάρτητης, διεξοδικής και αμερόληπτης έρευνας, όχι μόνο για τις πράξεις καθαυτές, αλλά και για το πώς κατέστη δυνατό να διαπράττονται επί χρόνια χωρίς ουσιαστική λογοδοσία.

Σάλος με τα έγγραφα για τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για τον τρόπο δημοσιοποίησης των εγγράφων. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για «σοβαρές παραλείψεις συμμόρφωσης» και ελλιπείς διαγραφές στοιχείων, οι οποίες ενδέχεται να εξέθεσαν ευαίσθητες πληροφορίες θυμάτων. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 1.200 άτομα φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί στα έγγραφα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους και την αποφυγή «επανατραυματισμού», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση Έπσταϊν είχε ήδη προκαλέσει διεθνή σάλο, ειδικά μετά την δημοσιοποίηση του τεράστιου όγκου εγγράφων σχετιζόμενων με την υπόθεση, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων αποκάλυψε τους δεσμούς του Έπσταϊν με πολλούς εξέχοντες ανθρώπους από τον χώρο της πολιτικής, των οικονομικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, τόσο πριν όσο και μετά την ομολογία ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ανηλίκου κοριτσιού. Βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, μετά την εκ νέου σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία.

iefimerida.gr