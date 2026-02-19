Ένα ζευγάρι Βρετανών, που κρατείται στο Ιράν από τον Ιανουάριο 2025, καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 10 ετών για κατασκοπεία, ανακοινώθηκε σήμερα από την οικογένεια του ζευγαριού, η οποία κατήγγειλε μια δίκη με συνοπτικές διαδικασίες.

Η Λίντσεϊ και ο Κρεγκ Φόρμαν, αμφότεροι ηλικίας 52 ετών, πραγματοποιούσαν το γύρο του κόσμου με μοτοσικλέτα όταν συνελήφθησαν στο κεντρικό Ιράν και αρνούνται τις κατηγορίες για κατασκοπεία που τους απαγγέλθηκαν από την Τεχεράνη.

«Οι γονείς μου καταδικάσθηκαν σε κάθειρξη δέκα ετών έπειτα από μια δίκη που δεν διήρκεσε παρά τρεις ώρες και στη διάρκεια της οποίας δεν τους επετράπη να παρουσιάσουν την υπεράσπισή τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο γιος τους, ο Τζο Μπένετ, προσθέτοντας ότι οι συγγενείς τους «είναι βαθιά ανήσυχοι».

Η Bρετανή υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ κατήγγειλε επίσης σήμερα την καταδίκη των δύο Βρετανών, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς εξοργιστική και πλήρως αδικαιολόγητη».

«Θα παρακολουθούμε αδιάκοπα αυτή την υπόθεση απευθυνόμενοι στην ιρανική κυβέρνηση έως ότου ο Κρεγκ και η Λίντσεϊ Φόρμαν να επιστρέψουν σώοι και ασφαλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επανενωθούν με την οικογένειά τους», δήλωσε η Κούπερ σε ανακοίνωση.

