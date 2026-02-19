Οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα στο νότιο τμήμα της Κρήτης σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Το τουρκικό υπουργείο προσθέτει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των λιβυκών αρχών για τη λήψη μέτρων κατά των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας..

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφαλίστηκαν από πηγές του υπουργείου, οι εκτιμήσεις σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της εταιρείας Chevron και τις δραστηριότητες στην περιοχή είναι ότι «αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζεται ότι παρακολουθούνται στενά οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και αναφέρονται τα εξής:

Οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα με διεθνείς εταιρείες στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, αν και δεν επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Αντιτιθέμεθα σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019 για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας, και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Λιβύη κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025. Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr