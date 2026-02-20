Σε προχωρημένο στάδιο έχει φτάσει ο στρατιωτικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν με τις επιλογές που πέφτουν στο τραπέζι να είναι η στόχευση υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο πλαίσιο μιας επίθεσης, ακόμη και την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, εάν δοθεί εντολή από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό αποκάλυψαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας αποκλειστικά στο Reuters.

Οι στρατιωτικές επιλογές είναι τα τελευταία σημάδια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μια σοβαρή σύγκρουση με το Ιράν σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για μια επιχείρηση διαρκείας εναντίον του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ασφαλείας, καθώς και σε πυρηνικές υποδομές.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις υποδηλώνουν έναν πιο λεπτομερή, φιλόδοξο σχεδιασμό ενόψει μιας απόφασης του Τραμπ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει εκφραστεί θετικά δημοσίως απέναντι στην ιδέα της αλλαγής καθεστώτος.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ποια άτομα θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο ή πώς ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αλλαγή καθεστώτος χωρίς ισχυρή χερσαία δύναμη.

Αυξάνεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή

Με εντολή Τραμπ έχουν συγκεντρωθεί πρωτοφανείς στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αλλά οι περισσότερες από τις αμερικανικές μαχητικές δυνατότητες βρίσκονται σε πολεμικά πλοία και πολεμικά αεροσκάφη. Οποιαδήποτε μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμού θα μπορούσε επίσης να βασιστεί σε βομβαρδιστικά με έδρα τις ΗΠΑ.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ έδειξε προθυμία να πραγματοποιήσει στοχευμένες δολοφονίες εγκρίνοντας μια επίθεση το 2020 στον κορυφαίο στρατηγό του Ιράν, Κασέμ Σολεϊμανί, διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) για ειδικές επιχειρήσεις εκτός της χώρας, γνωστής ως Δύναμη Κουντς.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε επίσημα το IRGC ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση το 2019, που ήταν η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον εφάρμοσε τον χαρακτηρισμό στον στρατό ενός άλλου έθνους.

Οι επιτυχίες του Ισραήλ

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπογράμμισε την επιτυχία του Ισραήλ στο να στοχεύει Ιρανούς ηγέτες κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου πέρυσι. Εκείνη την εποχή, περιφερειακές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι τουλάχιστον 20 ανώτεροι διοικητές σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, Υποστράτηγου Μοχάμεντ Μπαγκέρι.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η στοχοποίηση ατόμων απαιτεί πρόσθετους πόρους πληροφοριών. «Η δολοφονία ενός συγκεκριμένου στρατιωτικού διοικητή θα σήμαινε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε την ακριβή τοποθεσία του και να κατανοούμε ποιος άλλος θα μπορούσε να πληγεί στην επιχείρηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δεν ήταν σαφές στους αξιωματούχους που μίλησαν με το Reuters ποιες πληροφορίες έχουν οι ΗΠΑ για Ιρανούς ηγέτες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βρεθούν στο στόχαστρο.

Θετικός στην αλλαγή ηγεσίας ο Τραμπ

Ο Τραμπ έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ της πιθανότητας αλλαγής της κυβέρνησης στο Ιράν, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα ότι «φαίνεται ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί». Ο ίδιος έχει αρνηθεί να δηλώσει ποιον ήθελε για αναλάβει την εξουσίας στο Ιράν, αλλά τόνισε ότι «υπάρχουν άνθρωποι».

Σημειώνεται ότι ενώ οι επιχειρήσεις αλλαγής καθεστώτος παραδοσιακά περιλάμβαναν σημαντική μετακίνηση χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο Τραμπ στράφηκε στις ειδικές δυνάμεις για να εκδιώξει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στέλνοντάς τες να τον συλλάβουν από το κτήμα του στο Καράκας τον περασμένο μήνα σε μια τολμηρή επιδρομή.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης ελπίδες για διπλωματική λύση, λέγοντας την Πέμπτη (19/2) ότι «πολύ άσχημα πράγματα» θα συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Φάνηκε να έθεσε προθεσμία όχι μεγαλύτερη από 10 έως 15 ημέρες πριν οι ΗΠΑ αναλάβουν δράση.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα μπορούσαν να προβούν σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε ιρανικό έδαφος.

Οι ΗΠΑ έχουν βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Τουρκίας.

Σε επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες την Πέμπτη (19/2), η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο, αλλά ότι «σε περίπτωση που υποστεί στρατιωτική επιθετικότητα, το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά και αναλογικά» ασκώντας το δικαίωμα αυτοάμυνας.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι αναμένουν από το Ιράν να αντεπιτεθεί σε περίπτωση επίθεσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο απωλειών για τις ΗΠΑ και περιφερειακής σύγκρουσης, δεδομένου του αριθμού των χωρών που θα μπορούσαν να δεχθούν πυρά από το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν.

Το χαρτί των Στενών του Ορμούζ

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ σε περίπτωση επίθεσης, μια κίνηση που θα στραγγάλιζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.

Το Ιράν στις πρόσφατες συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αντισταθεί στο να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις, αν και επιμένει ότι έχει ειρηνικούς σκοπούς. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν την Τεχεράνη ότι προσπαθεί να αναπτύξει πυρηνική βόμβα.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ιράν θα υποβάλει γραπτή πρόταση για το πώς να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη την Τετάρτη (18/2) να ακολουθήσει τις ΗΠΑ στο «μονοπάτι προς την ειρήνη». «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο, είναι πολύ απλό», είπε. «Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη στη Μέση Ανατολή αν έχουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

cnn.gr