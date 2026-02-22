Το Ιράν φέρεται να έχει συνάψει μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων φορητών πυραύλων που εκτοξεύονται από τον ώμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης Verba και 2.500 πυραύλους M336 μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η εφημερίδα επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της και πολλά άτομα που έχουν γνώση αυτής της συμφωνίας.

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

