Ο άνδρας που φέρεται να παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ και σκοτώθηκε από πράκτορες, ήταν ένας 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες.

Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ίδια πηγή. Πράκτορες της Μυστικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ.

«Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους ή αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος»

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

