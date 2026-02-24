Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν στη Μόσχα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, όταν άγνωστος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα. Ο δράστης, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών, σκοτώθηκε επίσης επιτόπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου μέσω Telegram, περίπου στις 00:05 τοπική ώρα (23:05 ώρα Ελλάδας), άγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας που πραγματοποιούσαν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας. Αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός».

An explosion outside the #Savyolovskyrailwaystation in central #Moscow killed two people early Tuesday, including a police officer and a suspect believed to have planted the explosive device, according to Russian news agencies citing police. Investigators reviewed video footage… pic.twitter.com/9qYXMElmTU February 24, 2026

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο δράστης πέθανε επί τόπου, ενώ ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Αρχικά, το παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών στη Μόσχα είχε αναφέρει ότι ο «κακοποιός» διέφυγε. Σε δεύτερη ανακοίνωση, ωστόσο, διευκρίνισε ότι μετά από επιτόπια εξέταση και μελέτη υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, εντοπίστηκε νεκρός.

A police vehicle exploded near Savyolovsky railway station in central Moscow. One officer was killed and another injured in the blast. The Interior Ministry said police units have been deployed to search for the suspect who detonated the patrol car. #Russia pic.twitter.com/3rLPkubX3A February 24, 2026

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα συγκαταλέγεται στους κυριότερους της Μόσχας, εξυπηρετώντας σημαντικό όγκο επιβατικής κίνησης.

Η ρωσική Επιτροπή Έρευνας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική δικογραφία για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και για παράνομη κατοχή εκρηκτικών.

protothema.gr