Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, στο εσωτερικό της κυβέρνησής του καταγράφονται επιφυλάξεις και διαφορετικές προσεγγίσεις. Κεντρικό ρόλο στις διαβουλεύσεις διαδραματίζει ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος είναι ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλος του Τραμπ και ασκεί σημαντική επιρροή στις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται πηγές με γνώση των κλειστών συσκέψεων, ο στρατηγός Κέιν έχει επισημάνει στον πρόεδρο και σε ανώτατους αξιωματούχους ότι μια στρατιωτική εκστρατεία κατά της Τεχεράνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, ιδίως τον κίνδυνο εμπλοκής σε μακροχρόνια σύγκρουση με αμερικανικές απώλειες.

Αν και δεν απορρίπτει τη στρατιωτική επιλογή, εμφανίζεται ρεαλιστής ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας και τις εξελίξεις που μπορεί να ακολουθήσουν μετά την έναρξη εχθροπραξιών.

Η στάση του θεωρείται καθοριστική, καθώς είναι ο βασικός στρατιωτικός σύμβουλος του προέδρου και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του. Πηγές αναφέρουν ότι δεν εισηγείται αυτή τη στιγμή πλήγμα, αλλά θα υποστηρίξει και θα υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Τραμπ. Ανώτερος αξιωματούχος φέρεται να διευκρίνισε ότι ο ρόλος του είναι να παρουσιάζει πλήρες φάσμα στρατιωτικών επιλογών, μαζί με τις δευτερογενείς επιπτώσεις και τους συναφείς κινδύνους.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του μέσω του truth θέλησε να διαψεύσει ότι έχει δεχθεί τέτοιες προειδοποιήσεις από τον σύμβουλό του. «Ο στρατηγός Κέιν, όπως όλοι μας, θα προτιμούσε να μην δει πόλεμο, όμως εάν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, είναι της άποψης ότι θα ήταν εύκολο να νικήσουμε», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά του, «θα είναι μια πολύ κακή ημέρα για αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, για τον λαό της».

Ανησυχίες και από τον Βανς

Στις εσωτερικές συζητήσεις έχουν εκφραστεί ανησυχίες και από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έθεσε ερωτήματα για την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους μιας επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται κατηγορηματικά αντίθετος. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τηρεί στάση αναμονής, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ ή κατά στρατιωτικής δράσης.

Στον αντίποδα, ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ συγκαταλέγεται μεταξύ των ένθερμων υποστηρικτών στρατιωτικού πλήγματος, προτρέποντας τον πρόεδρο να αγνοήσει τις επιφυλάξεις και να προχωρήσει. Υπέρ σκληρής γραμμής φέρεται και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, κατά το δημοσίευμα, ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιλέξουν αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, οι απεσταλμένοι του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προωθούν τη διπλωματική οδό. Έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη, επιδιώκοντας να διερευνήσουν περιθώρια συμφωνίας. Κατά τις ίδιες πηγές, θεωρούν ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της Ουάσιγκτον και ότι θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα διπλωματικά μέσα πριν ληφθεί απόφαση για στρατιωτική κλιμάκωση.

Το Axios αναφέρει ακόμη ότι ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται να κλίνει προς την επιλογή πλήγματος, ωστόσο συμφώνησε να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις. Η τελική απόφαση –αν, πότε και με ποιον τρόπο θα υπάρξει στρατιωτική ενέργεια– δεν έχει ακόμη ληφθεί, με ανώτερο αξιωματούχο να υπογραμμίζει ότι «η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο».

