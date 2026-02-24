Μια πολυετής, χαμηλής δημοσιότητας επιχείρηση με τη σφραγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προηγήθηκε της εκτέλεσης του διαβόητου ναρκεμπόρου «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό, αποκαλύπτοντας μια κρίσιμη πτυχή της αμερικανομεξικανικής συνεργασίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, η επιχείρηση εξελίχθηκε αθόρυβα τους τελευταίους μήνες και κορυφώθηκε με μαζικές συλλήψεις και μεταγωγές υπόπτων για συμμετοχή σε καρτέλ ναρκωτικών από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σιωπηρή επιχείρηση του Τραμπ κατά των καρτέλ

Όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, 92 κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σε τρεις διακριτές φάσεις από τον περασμένο Φεβρουάριο, με μεξικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, προκειμένου να δικαστούν σε αμερικανικό έδαφος. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, από το προηγούμενο έτος, να χαρακτηρίσει τα μεγάλα μεξικανικά καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, αυξάνοντας την πίεση προς τις μεξικανικές αρχές.

Έπιασαν τον «Τόνι Μοντάνα», αδελφό του «Ελ Μέντσο»

Μεταξύ των προσώπων που παραδόθηκαν περιλαμβάνεται ο αδελφός του ηγέτη του Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), γνωστού ως «Ελ Μέντσο». Το καρτέλ θεωρείται ένα από τα πιο βίαια και ισχυρά στο Μεξικό, με εκτεταμένη δράση στη διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης προς τις ΗΠΑ.

Ο Αντόνιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστός με το προσωνύμιο «Τόνι Μοντάνα», συνελήφθη τον Φεβρουάριο και κατηγορείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Παράλληλα, ισχυρά πλήγματα δέχθηκε και το Sinaloa Cartel, με τη σύλληψη και μεταγωγή υψηλόβαθμων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο Πέδρο Ινσούνζα Νοριέγκα και ο γιος του. Οι δύο φέρονται να ηγούνταν ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα παραγωγής φαιντανύλης παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στη μεταγωγή ηγετικών στελεχών των «Chapitos», φατρίας του καρτέλ Sinaloa. Οι Κέβιν Γκιλ Ακόστα και Μάριν Ζαζουέτα Πέρεζ κατηγορούνται ότι διοικούσαν ένοπλες ομάδες sicarios, εξοπλισμένες με στρατιωτικού τύπου οπλισμό, πραγματοποιώντας επιθέσεις ακόμη και κατά των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι οι διώξεις θα προχωρήσουν «με όλη τη σφοδρότητα του νόμου», διευκρινίζοντας ότι οι καταδικασθέντες θα εκτίσουν τις ποινές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από οποιαδήποτε απέλαση. Πολλοί από τους κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Αμερικανικές διωκτικές Αρχές χαρακτήρισαν τη συνεργασία Ουάσιγκτον–Πόλης του Μεξικού κομβικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι «η δικαιοσύνη δεν σταματά στα σύνορα». Η σιωπηρή αυτή επιχείρηση εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής στη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών, ιδίως της φαιντανύλης, που έχει εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ και παραμένει ψηλά στην εγχώρια πολιτική ατζέντα του Τραμπ.

