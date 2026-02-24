Σαφές μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί απλώς να δώσει στη Ρωσία ό,τι ζητά, στέλνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNNi, στρέφοντας τα «πυρά» του στον Ρώσο πρόεδρο και τονίζοντας πως «ο ίδιος ο Πούτιν είναι ο πόλεμος».

Σε μια εκτενή και συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη, ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι οι Ουκρανοί είναι εξαντλημένοι από τη σύγκρουση. Αλλά η υποχώρηση στις απαιτήσεις του Πούτιν δεν είναι επιλογή, ξεκαθάρισε.

«Δεν μπορούμε απλώς να του δώσουμε ό,τι θέλει. Αν του δώσουμε ό,τι θέλει, θα τα χάσουμε όλα. Όλοι μας θα πρέπει να το “σκάσουμε” ή να γίνουμε Ρώσοι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από αυτόν «να παραμείνει στο πλευρό» της Ουκρανίας.

«Πρέπει να παραμείνουν (στο πλευρό) μιας δημοκρατικής χώρας που μάχεται εναντίον ενός ατόμου. Επειδή αυτό το άτομο είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο Πούτιν είναι ο πόλεμος. Όλα έχουν να κάνουν με εκείνον. Όλα έχουν να κάνουν με ένα άτομο. Και η χώρα, όλη η χώρα του είναι φυλακή» δήλωσε ο Ζελένσκι χαρακτηριστικά.

«Αν θέλουν πραγματικά να σταματήσουν τον Πούτιν, η Αμερική έχει τη δύναμη να το κάνει» δήλωσε, ενώ επίσης εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Τραμπ δεν ασκεί αρκετή πίεση στον Πούτιν.

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν ακόμη αποδώσει καρπούς.

«Οι Ουκρανοί θέλουν να ξέρουν τι είναι έτοιμοι να κάνουν οι εταίροι μας αν ο Πούτιν έρθει ξανά»

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο οι εγγυήσεις ασφαλείας παραμένουν σημείο τριβής και ανέφερε ότι η εκτίμηση πως η Ρωσία απλά δεν θα ξεκινήσει άλλον έναν πόλεμο «δεν είναι απάντηση για μένα. Λυπάμαι».

«Έχουμε καλά στοιχεία σε αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας, είναι αλήθεια» τόνισε, για να προσθέσει πως «θέλω μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση: τι θα είναι έτοιμοι να κάνουν οι εταίροι μας αν ο Πούτιν έρθει ξανά. Αυτό θέλουν να ακούσουν οι Ουκρανοί», είπε.

Υπάρχει επίσης διαφωνία σχετικά με τα βήματα που πρέπει να υιοθετηθούν στον δρόμο προς την ειρήνη, είπε ο Ζελένσκι. Ο Τραμπ ζητά από τον Ουκρανό πρόεδρο να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία και μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα ευρωπαϊκά έθνη που θα δίνει στην Ουκρανία τις εγγυήσεις ασφαλείας που χρειάζεται.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι είναι ανένδοτος στην άποψη ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει πρώτα να συμφωνηθούν και να επικυρωθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα έδινε στον ουκρανικό λαό την εμπιστοσύνη ότι θα μπορούσε να βασιστεί στους συμμάχους του στο μέλλον.

Ακανθώδες ζήτημα το εδαφικό

Δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να παγώσει τον πόλεμο στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο ουκρανικός στρατός δεν θα αποσυρθεί από τις περιοχές της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό του.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραιτηθεί από το περίπου 20% της περιοχής που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένης της «ζώνης-φρούριο» των βιομηχανικών πόλεων, των σιδηροδρόμων και των δρόμων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της άμυνας της Ουκρανίας και τροφοδοτούν την πρώτη γραμμή.

«Δεν μπορούμε να τους δώσουμε τη χώρα έτσι απλά»

«Η Ρωσία θέλει να αποσύρουμε τον στρατό μας… Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ανόητοι. Δεν είμαστε παιδιά. Περάσαμε αυτόν τον πόλεμο, όλα αυτά τα χρόνια, και δεν μπορούμε να τους δώσουμε τη χώρα στο πιάτο έτσι απλά» είπε.

«Για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια που θα έχουν οι 200.000 άνθρωποι ζουν εκεί» είπε ο Ζελένσκι. «Τι να πω σε αυτούς και τι να πουν οι στρατιώτες μας; Εντάξει, αντίο, φεύγουμε. Είστε Ρώσοι πια;».

Ειδική αναφορά έκανε όμως και στις εκλογές, αλλά και το δικό του μέλλον στην πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι, τξελέγη το 2019 για μια θητεία που «εξέπνευσε» τον Μάιο του 2024, αλλά παρέμεινε στην εξουσία καθώς ο ουκρανικός στρατιωτικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε περίοδο πολέμου. Ωστόσο, ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στην Ουκρανία να διεξάγει εκλογές.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον όταν οι πρόεδροι διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, μιλούν για εκλογές στην… Ουκρανία», σημείωσε ο Ζελένσκι. «Τι θέλουν; Άλλο έναν πρόεδρο; Εντάξει» είπε.

