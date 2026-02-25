Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του κατά την ομιλία για την «Κατάσταση της Ένωσης», εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών και διαμαρτυριών από βουλευτές των Δημοκρατικών.

«Το πρώτο καθήκον της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες, όχι τους παράνομους αλλοδαπούς», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην ολομέλεια και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο 79χρονος μεγιστάνας ονείδισε τους δημοκρατικούς στην αίθουσα, τονίζοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπεστε που δεν σηκωθήκατε όρθιοι» για την επιδοκιμασία της φράσης αυτής όπως οι περισσότεροι ρεπουμπλικάνοι, φράση που πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες.

Rep. Ilhan Omar, of Minnesota shouted "you have killed Americans" as President Donald Trump slammed Democrats for demanding for reform before funding the Department of Homeland Security.



Omar was referring to the federal immigration crackdown in Minnesota, where Renee Good and… pic.twitter.com/MRdxgJtdTe — CNN (@CNN) February 25, 2026

Η δημοκρατική βουλεύτρια Ίλχαν Όμαρ, που εκπροσωπεί την πολιτεία Μινεσότα και βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, φώναξε «σκοτώσατε Αμερικανούς, σκοτώνετε Αμερικανούς!».

Οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) με σκοπό μαζικές συλλήψεις σε πόλεις και πολιτείες όπου κυβερνούν δημοκρατικοί έχουν πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, ιδίως μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, μητέρας και νοσοκόμου σε μονάδα εντατικής θεραπείας, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα (βόρεια), με μόλις μερικές ημέρες διαφορά τον Ιανουάριο.

