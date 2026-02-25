Μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στη νέα παρτίδα εγγράφων για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν απεικονίζει τον εκλιπόντα Βρετανό θεωρητικό φυσικό Στίβεν Χόκινγκ να χαμογελά, καθισμένος σε ξαπλώστρα, πλαισιωμένος από δύο γυναίκες με μαγιό που κρατούν κοκτέιλ.

Η συγκεκριμένη εικόνα, η οποία είχε κυκλοφορήσει και στο παρελθόν στο διαδίκτυο, επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η τοποθεσία και η ακριβής ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι ενδέχεται να τραβήχτηκε στις United States Virgin Islands.

Ο Χόκινγκ είχε βρεθεί τον Μάρτιο του 2006 στην περιοχή, συμμετέχοντας μαζί με ακόμη 20 επιστήμονες σε συνέδριο με τίτλο «The Energy of Empty Space That Isn’t Zero», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Έπσταϊν.

Το συνέδριο, το νησί και οι προηγούμενες φωτογραφίες του Χόκινγκ

Κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού ο Χόκινγκ είχε φωτογραφηθεί στο ιδιόκτητο νησί Little Saint James του Έπσταϊν καθώς και σε μπάρμπεκιου με άλλους καλεσμένους. Σε άλλη εικόνα εμφανίζεται να πραγματοποιεί υποβρύχια περιήγηση με ειδικά διαμορφωμένο σκάφος, το οποίο φέρεται να είχε προσαρμοστεί, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει, καθώς έπασχε από νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS) και χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το συνέδριο φιλοξενήθηκε επίσης στο πολυτελές ξενοδοχείο The Ritz-Carlton St. Thomas, κοντά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν. Σύμφωνα με αναρτήσεις της τότε οργάνωσης του Έπσταϊν οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τον χρόνο τους μεταξύ του ξενοδοχείου και του νησιού.

Πάνω από 250 αναφορές του ονόματος του Χόκινγκ στα αρχεία Έπσταϊν



Το όνομα του Χόκινγκ φέρεται να εμφανίζεται περισσότερες από 250 φορές στα έγγραφα που δημοσιοποίησε πρόσφατα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ωστόσο, επισημαίνεται ρητά ότι η αναφορά ενός προσώπου στα αρχεία δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε παραβατική πράξη.

Άλλη αναφορά στα αρχεία αφορά μη επιβεβαιωμένη πληροφορία που διαβιβάστηκε το 2019 στο FBI, σύμφωνα με την οποία ο Έπσταϊν και ο Χόκινγκ είχαν επισκεφθεί μαζί ιδιωτικό κλαμπ το 2011. Οι Αρχές χαρακτήρισαν την πληροφορία ως ατεκμηρίωτη.

Μυστικές αποθήκες και αδημοσίευτο υλικό



Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται μετά τη δημοσιοποίηση άνω των τριών εκατομμυρίων εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν. Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στους φακέλους, ο Έπσταϊν φέρεται να είχε ενοικιάσει πολλές αποθήκες σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και η Νέα Υόρκη, όπου ενδέχεται να φυλάσσονταν ηλεκτρονικός εξοπλισμός και φωτογραφικό υλικό.

Έρευνες μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους εξωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους δεν ερευνήθηκαν ποτέ από τις Αρχές, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης αδημοσίευτου υλικού που σχετίζεται με τον κύκλο επαφών του Έπσταϊν.

Ο Στίβεν Χόκινγκ απεβίωσε το 2018 σε ηλικία 76 ετών. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ένδειξη ότι η παρουσία του στα αρχεία συνδέεται με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

iefimerida.gr