Τα λεγόμενα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν παρουσιάστηκαν ως βήμα κυβερνητικής διαφάνειας, όμως η αποσπασματική δημοσιοποίησή τους και τα αναπάντητα ερωτήματα έχουν πυροδοτήσει ένα νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια υπόθεση που συνεχίζει να διχάζει.

Ορισμένες από αυτές είναι νέες, ενώ άλλες είναι παραλλαγές παλαιότερων φημών οι οποίες τροφοδοτούνται από τεχνητή νοημοσύνη, υποθάλπονται από πολιτικούς και ανθίζουν σε διάφορες γωνιές του διαδικτύου. Από σοβαρές έως παράξενες, οι θεωρίες περιλαμβάνουν μέχρι και τη CIA.

Γίνεται πλέον ολοένα και πιο δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι δείχνουν πραγματικά τα αρχεία. Αυτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ πραγματικού και ψευδούς υπογραμμίζει πώς η παραπληροφόρηση και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ενσωματωμένες στον δημόσιο λόγο των ΗΠΑ και αποσπούν την προσοχή από την κοινή αναζήτηση δικαιοσύνης.

Ήταν ο Επστάιν κατάσκοπος;

Υπάρχει η θεωρία ότι ο Επστάιν εργαζόταν για τη Ρωσία ή το Ισραήλ. Προσπάθησε αρκετές φορές να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μέσω του πρώην Ισραηλινού πρωθυπουργού Έχουντ Μπάρακ. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η άποψη ότι ο Επστάιν ήταν Ρώσος κατάσκοπος δεν ευσταθεί και προφανώς δεν ισχύει. Ωστόσο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πρόσφατα ότι η κυβέρνησή του θα διερευνήσει πιθανές σχέσεις μεταξύ Επστάιν και Ρώσων.

Σχέσεις με τη Μοσάντ

Ο Έχουντ Μπάρακ, πρώην Ισραηλινός ηγέτης και συνεργάτης του Επστάιν, δήλωσε ότι λυπάται που γνώρισε τον καταδικασμένο για σεξουααλικά εγλλήματα χρηματιστή, ενώ ο Μπένζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι η σχέση του Επστάιν με τον Μπάρακ αποδεικνύει ότι δεν εργαζόταν για το Ισραήλ.

Η θεωρία ότι ο Επστάιν ήταν πράκτορας της Μοσάντ είναι μία από τις πιο επίμονες, καθώς τροφοδοτεί τις ερωτήσεις σχετικά με το πώς απέκτησε την περιουσία του. Ο Τόμας Μάσι, Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το Κεντάκι, ο οποίος βοήθησε να δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία, έχει δημόσια εκφράσει τις απορίες και τον προβληματισμό του για τους δεσμούς του Επστάιν με το Ισραήλ.

Πραγματικά σκάνδαλα vs ψεύτικες κατηγορίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προειδοποιήσει ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν «αβάσιμες και ψευδείς» κατηγορίες. Για παράδειγμα, περιλαμβάνονται μη επαληθευμένες αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση που μπλέκουν ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ορισμένες κατηγορίες κατασκευάστηκαν στο διαδίκτυο μετά τη δημοσίευση των εγγράφων, μερικές φορές παράλληλα με πραγματικά σκάνδαλα.

Η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε δήλωση ότι η ρωσική προπαγανδιστική ομάδα Storm 1516 προσπαθούσε να διαδώσει παραπληροφόρηση για τις επαφές του Επστάιν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν – κάτι που δεν υπήρξε.

Παράλληλα, η Γαλλία διερευνά τις σχέσεις του Επστάιν με τον πρώην υπουργό Πολιτισμού Τζακ Λανγκ, ενώ τα αρχεία αποκάλυψαν έγγραφα και οικονομικούς δεσμούς με τον Επστάιν. Ο Λανγκ αρνείται οποιαδήποτε σχέση και δήλωσε ότι υποδέχεται την έρευνα «με ηρεμία και ανακούφιση».

Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις του Επστάιν με κορυφαίο ηγέτη του Εργατικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ Πίτερ Μάντλεσον, προκάλεσαν ανησυχία στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Ωστόσο, ψεύτικες φωτογραφίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπως μια AI-παραποιημένη φωτογραφία που συνδέει τον Επστάιν με τον Νάιτζελ Φάρατζ, και μια άλλη που εμφανίζει τον Ζόχραν Μαμντάνι παιδί να φωτογραφίζεται με τον Εσπτάιν, τον Μπιλ Κλίντον, τον Μπιλ Γκέιτς και τον Τζεφ Μπέζος – που ήταν σαφώς παρωδία.

Ένα λιγότερο σοβαρό παράδειγμα είναι το βίντεο που δημιούργησε ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ρουάρι Ρόμπινσον με τον Μπραντ Πιτ και τον Τομ Κρουζ να παλεύουν, υποστηρίζοντας ότι ο Επστάιν είχε δεσμούς με τη Ρωσία.

Μια επιτροπή αλήθειας στο New Mexico

Στο New Mexico, ένα email το 2019 για υποτιθέμενο φόνο δύο «ξένων» γυναικών στο κτήμα Zorro οδήγησε το τοπικό Κογκρέσο να ψηφίσει υπέρ της δημιουργίας Επιτροπής Αλήθειας για έρευνα. Το email ζητούσε bitcoin σε αντάλλαγμα για USB με πληροφορίες. Ο DJ Eddy Aragon το προώθησε στο FBI, αλλά δεν υπήρξε περαιτέρω συνέχεια.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι η δημοσίευση των εγγράφων έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, αλλά κρατούνται λίγα για δικαστικές διαδικασίες. Από τα περίπου 6 εκατομμύρια έγγραφα, δημοσιεύθηκαν μόνο 3,5 εκατομμύρια.

Η Χίλαρι Κλίντον υποστήριξε ότι η αργή και με πολλές περικοπές δημοσιοποίηση των αρχείων αποτελεί ένδειξη «συνεχιζόμενης συγκάλυψης» από την κυβέρνηση Τραμπ. Παράλληλα, ζητά οι καταθέσεις τόσο της ίδιας όσο και του Μπιλ Κλίντον σε επιτροπή του Κογκρέσου, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, να γίνουν δημόσια και με πλήρη διαφάνεια.

Η Κλίντον αναφέρει ότι οι θεωρίες συνωμοσίας, όπως η Pizzagate, αναβιώνουν με την έκδοση των αρχείων, με ψεύτικες συνδέσεις με παιδόφιλους και νεαρά θύματα.



Ψεύτικες φωτογραφίες σχολείων και video games

Η εταιρεία Lifetouch, που φωτογραφίζει σχολεία, δεν συνδέεται με τα αρχεία. Ο Λέον Μπλακ, βασικός χρηματοδότης του Επστάιν, παραιτήθηκε από την Apollo Capital Management λόγω σχέσης με τον εκλιπόντα χρηματισμή, αλλά η Lifetouch δεν έχει καμία εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Η θεωρία ότι ο Επστάιν ζει και παίζει Fortnite καταρρίφθηκε από την εταιρεία, που επιβεβαίωσε ότι όλα ήταν «πλαστά» και ότι οι λογαριασμοί που εμφανίζονταν ανήκαν σε άλλους χρήστες.

