Την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο χαρακτήρισε «κακόγουστο αστείο» η αρχηγός της γυναικείας ομάδας χόκεϊ των ΗΠΑ, Χίλαρι Νάιτ, μιλώντας την Τετάρτη στην εκπομπή SportsCenter του ESPN.

Η πρόσκληση διατυπώθηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με την ανδρική ομάδα, η οποία είχε επικρατήσει του Καναδά με 2-1 στην παράταση, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Το τηλεφώνημα Τραμπ και το βίντεο από τα αποδυτήρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε πρόσκληση στην ανδρική ομάδα την Κυριακή μέσω τηλεφωνικής κλήσης, ενώ οι παίκτες πανηγύριζαν στα αποδυτήρια τη νίκη τους στον τελικό. «Πρέπει να σας πω, θα χρειαστεί να φέρουμε και τη γυναικεία ομάδα — το γνωρίζετε αυτό», ακούγεται να λέει, σε ανοιχτή ακρόαση που κρατούσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος είχε βιντεοσκοπηθεί να γιορτάζει μαζί με τους παίκτες.

You can hear the genuine pride in Donald Trumps voice when he called the Team USA Hockey Team pic.twitter.com/ch6GbXShwh — Harrison Krank (@HarrisonKrank) February 23, 2026

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι αν η γυναικεία ομάδα δεν προσκληθεί, «πιθανότατα θα με καθαιρέσουν αν δεν καλέσω και αυτές», με το σχόλιο να συνοδεύεται από γέλια στα αποδυτήρια. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιτυχία των γυναικών και οι δηλώσεις Νάιτ

Η γυναικεία ομάδα κατέκτησε το τρίτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην ιστορία της, επικρατώντας του Καναδά με 2-1 στην παράταση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα. Η Χίλαρι Νάιτ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης λίγο πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας.

Μιλώντας στο ESPN, η πέντε φορές Ολυμπιονίκης σημείωσε ότι η αντιπαράθεση γύρω από την πρόσκληση «επισκιάζει μεγάλο μέρος της επιτυχίας, της επιτυχίας των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που σήκωσαν το βάρος για την Team USA και πέτυχαν σπουδαία χρυσά επιτεύγματα».

Η ομάδα των γυναικών εκτός από την πρόσκληση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο είχε επίσης απορρίψει πρόσκληση και για την ομιλία του Αμερικανού προέδρου για την Κατάσταση του Έθνους, επικαλούμενη προγραμματισμένες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

«Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες για την πρόσκληση που απευθύνθηκε στην ομάδα γυναικείου χόκεϊ επί πάγου, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, και εκτιμούμε βαθιά την αναγνώριση του εξαιρετικού τους επιτεύγματος. Λόγω χρονικών περιορισμών και ακαδημαϊκών και επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί μετά τους Αγώνες, οι αθλήτριες δεν μπορούν να παραστούν», ήταν η διπλωματική αντίδραση της γυναικείας ομάδας στην πρόσκληση του Τραμπ.

Αντιδράσεις και απολογία από την ανδρική ομάδα

Στο βίντεο από τα αποδυτήρια ακούγονται μέλη της ανδρικής ομάδας να γελούν με την αναφορά περί ενδεχόμενης καθαίρεσης του προέδρου. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, με τον τερματοφύλακα της Team USA και των Boston Bruins, Τζέρεμι Σουέιμαν, να δηλώνει: «Έπρεπε να αντιδράσουμε διαφορετικά. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη γυναικεία ομάδα και έχουμε τεράστιο σεβασμό γι’ αυτές – το να μοιραστούμε αυτό το χρυσό μετάλλιο μαζί τους είναι κάτι για το οποίο θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες».

Team USA backup G Jeremy Swayman admits team should've reacted differently to President Trump’s comment on women’s team. pic.twitter.com/6bqMnIlVVo — New York Post Sports (@nypostsports) February 25, 2026

Ερωτηθείσα για την αντίδραση των ανδρών, η Νάιτ μίλησε για «ένα στιγμιαίο λάθος» στην κρίση τους. Τόνισε πάντως ότι πρόκειται για μια ιστορική εβδομάδα για το αμερικανικό χόκεϊ, που θα έπρεπε να γιορτάζεται χωρίς πολιτικές εντάσεις.

«Νομίζω ότι τα παιδιά βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Είναι κρίμα που αυτή η αφήγηση έχει διογκωθεί και επισκιάζει τη σύνδεση και το γνήσιο ενδιαφέρον που έχουμε ο ένας για τον άλλον και την υποστήριξη μεταξύ μας», ανέφερε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η γυναικεία ομάδα θα επισκεφθεί «σύντομα» την Ουάσιγκτον, ωστόσο η Team USA δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη σχετικό προγραμματισμό.

During his State of the Union speech, President Trump called players from the U.S. men’s Olympic hockey team into the chamber, where they received bipartisan applause. He also extended an olive branch to the women’s team, who had declined his invitation to attend the speech,… pic.twitter.com/2qfRJsLlJX — The Wall Street Journal (@WSJ) February 25, 2026

Η Νάιτ χαρακτήρισε την υπόθεση «ένα πολύ καλό μάθημα» για το πώς μιλά η κοινωνία για τις γυναίκες, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και γενικότερα στον χώρο εργασίας. «Οι γυναίκες δεν είναι λιγότερες και τα επιτεύγματά τους δεν πρέπει να επισκιάζονται από οτιδήποτε άλλο πέρα από το πόσο σπουδαίες είναι», δήλωσε.

Με το γκολ της στον τελικό του Μιλάνου, η βετεράνος αθλήτρια πέρασε στην ιστορία του αμερικανικού χόκεϊ, καθώς έγινε η κορυφαία σκόρερ και παίκτρια με τους περισσότερους πόντους στην Ολυμπιακή ιστορία της εθνικής γυναικών. Την Παρασκευή αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με την επαγγελματική της ομάδα, τους Seattle Torrent της PWHL.

