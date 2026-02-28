Η Ρωσία ανέφερε σε πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη ότι θα αποδεχόταν την πρόταση των ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, δήλωσε το Σάββατο ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στις τελευταίες συνομιλίες, η ρωσική πλευρά δήλωσε, για παράδειγμα, ότι θα δεχόταν τις εγγυήσεις ασφάλειας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος Kyrylo Budanov σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στην ουκρανική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει τη Μόσχα και το Κίεβο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη από το 1945, αν και ο Ζελένσκι έχει διαμαρτυρηθεί ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μεγαλύτερη πίεση να κάνει παραχωρήσεις.

Η Ουκρανία επιδιώκει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα δεσμεύουν τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί ξανά μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα, δεν κατέληξε σε σημαντική πρόοδο και χαρακτηρίστηκε δύσκολος από το Κίεβο και τη Μόσχα, αν και η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι είδε «σημαντική πρόοδο».

Ο Budanov είπε επίσης ότι προς το παρόν η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει για τη διεξαγωγή συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία είχε προταθεί από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr