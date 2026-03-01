Πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι του Ντουμπάι τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών του εμιράτου.

Όπως γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, συντρίμμια που προκλήθηκαν από εναέρια αναχαίτιση έπεσαν σε σημείο πρόσδεσης πλοίων στο λιμάνι Τζέμπελ Αλί, προκαλώντας φωτιά.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας επενέβησαν άμεσα και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, επισημαίνοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Fire at Jebel Ali Port, UAE 🇦🇪🚨 pic.twitter.com/hvG2mB5pvQ — Hassan Iqbal (@HatchMrd6799) February 28, 2026

protothema.gr